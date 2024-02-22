Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting akan Sebar 2.000 Undangan di Resepsi Pernikahan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:35 WIB
Ayu Ting Ting akan Sebar 2.000 Undangan di Resepsi Pernikahan
Ayu Ting Ting akan sebar 2.000 undangan di resepsi pernikahan (Foto: Instagram @ayutingting92)
JAKARTA - Ayu Ting Ting sudah resmi bertunangan dengan Lettu Muhammad Fardhana pada 4 Februari lalu. Kini, masyarakat tampak tak sabar untuk melihat sang pedangdut melangkah ke jenjang pernikahan bersama anggota TNI berpangkat Letnan Satu tersebut.

Meski belum diketahui pasti kapan Ayu dan Dhana akan menikah, pihak Wedding Organizer sudah sempat angkat bicara sedikit terkait hari bahagia mereka. Bahkan Inge Ayelia selaku pihak WO mengatakan bahwa Ayu dan Dhana akan menikah di tahun ini.

"Sepertinya nggak mungkin dalam waktu yang dekat juga, doain aja (tahun ini)," ujat Inge Ayelia dalam tayangan Rumpi.

Sementara itu, Inge sendiri menyebut jika pihak Ayu dan Dhana sudah sempat membicarakan soal pernikahan. Termasuk membicarakan berapa banyak tamu yang akan diundang dalam acara pernikahan mereka.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Ayu Ting Ting akan sebar 2.000 undangan di resepsi pernikahan (Foto: Instagram @ayutingting92)

"Sekitar dua ribuan (undangan)," jelasnya.

Kendati begitu, Inge belum bisa membeberkan soal konsep dan detail acara pernikahan Ayu. Pasalnya hingga kini ada cukup banyak tawaran endorse yang masuk dari beberapa vendor untuk ikut mensukseskan acara pernikahan mereka.

Telusuri berita celebrity lainnya
