HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Foto SMA Ayu Ting Ting Viral, Netizen: Gebetan Ketua Osis Nih

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |20:12 WIB
Foto SMA Ayu Ting Ting Viral, <i>Netizen</i>: Gebetan Ketua Osis Nih
Foto SMA Ayu Ting Ting viral. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting kembali viral di media sosial. Kali ini bukan soal hubungannya dengan Lettu Muhammad Fardhana, namun karena foto lawasnya semasa SMA. 

Deretan foto SMA pelantun Geboy Mujaer itu diunggah oleh akun @queenofdepok di Instagram. Dalam foto tersebut, Ayu yang masih remaja terlihat memiliki pipi chubby dengan kulit putih dan senyum semringah. 

Foto-foto itu, diambil ibu satu anak tersebut bersama beberapa sahabatnya. Potret lawas Ayu Ting Ting tersebut sukses mencuri perhatian warganet dan memuji kecantikannya yang tak berubah. 

“Teh Ayu mah sudah cantik dari lahir,” kata akun @cind***. Komentar senada datang dari akun @dewy*** yang menuliskan, “Cantik banget Kak Ayu.” Akun @lara*** menambahkan, “Sudah cantik, imut, dan modis dari dulu ternyata 😍.” 

Halaman:
1 2
