Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Ungkap Penyebab Wajah dan Lidahnya Melepuh, Bukan Penyakit Misterius

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |11:08 WIB
Kartika Putri Ungkap Penyebab Wajah dan Lidahnya Melepuh, Bukan Penyakit Misterius
Kartika Putri ungkap penyakit yang diderita (foto: IG Kartika)
A
A
A

JAKARTA - Kartika Putri menderita penyakit yang menyebabkan wajahnya melepuh, ruam hingga bagian lidahnya.

Ironisnya, netizen sempat menduga Kartika Putri terkena penyakit yang tak biasa itu karena terkena azab.

Tak mau terus menjadi bahan gunjingan, Kartika Putri mengungkapkan penyebab wajahnya melepuh tersebut. Kartika Putri menyebut jika sakit yang ia derita itu ada hubungannya dengan autoimun yang lima tahun belakangan yang diidapnya.

Kartika Putri Ungkap Penyebab Wajah dan Lidahnya Melepuh, Bukan Penyakit Misterius

"Aku sudah kurang lebih 5 tahunan didiagnosa autoimun. Alhamdulillah aku juga sudah ikhtiar dengan 2x stem cell syukurnya baik baik aja," ungkap Kartika Putri di Instagram story @kartikaputriworld, Jumat (23/2/2024).

Namun minggu lalu, Kartika Putri meminum obat pain killer ketika hendak menjalani perawatan wajah.

Istri Habib Usman bin Yahya itu menduga jika kala itu imunnya sedang tidak baik sehingga mengalami alergi obat hingga muncul ruam.

"Qadarullah minggu lalu aku minum pain killer untuk treatment sepertinya aku imunnya lagi gak ok jadi nya alergi sama obat pain killernya," jelas Kartika Putri.

"Alhasil muka aku dan mulut aku ruam dan melepuh dan akhirnya aku check darah dll juga," sambungnya.

Perempuan 33 tahun itu akhirnya memutuskan untuk berobat ke Singapura, setelah di Jakarta tak ada perubahan.

"Bahkan ikhtiar dengan obat dll di Jakarta tapi qadarullah tidak perbaikan makanya aku putusin tuk ke Singapura," kata Kartika Putri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3185950/kartika_putri-B3Y8_large.jpg
Diisukan Cerai saat Hamil Besar, Kartika Putri Geram: Jahat Banget!!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085380/kartika_putri-aCd9_large.jpg
Alasan Kartika Putri Setop Main Medsos dan Tampil di TV Usai Bercadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024682/kartika-putri-minta-maaf-usai-diduga-sindir-raffi-ahmad-dan-nagita-slavina-QuY9aunah2.jpg
Kartika Putri Minta Maaf usai Diduga Sindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/33/3024443/kartika-putri-tertawa-dituding-sindir-raffi-ahmad-dan-nagita-slavina-saat-ibadah-haji-xf5Quh4jiQ.jpg
Kartika Putri Tertawa Dituding Sindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023978/kartika-putri-rasakan-mukjizat-saat-jalani-ibadah-haji-oFzUTnlujf.jpg
Kartika Putri Rasakan Mukjizat saat Jalani Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3016090/ditinggal-suami-kartika-putri-heran-bisa-angkat-2-galon-air-sekaligus-xEK5CmsenX.jpg
Ditinggal Suami, Kartika Putri Heran Bisa Angkat 2 Galon Air Sekaligus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement