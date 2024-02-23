Kartika Putri Ungkap Penyebab Wajah dan Lidahnya Melepuh, Bukan Penyakit Misterius

JAKARTA - Kartika Putri menderita penyakit yang menyebabkan wajahnya melepuh, ruam hingga bagian lidahnya.

Ironisnya, netizen sempat menduga Kartika Putri terkena penyakit yang tak biasa itu karena terkena azab.

Tak mau terus menjadi bahan gunjingan, Kartika Putri mengungkapkan penyebab wajahnya melepuh tersebut. Kartika Putri menyebut jika sakit yang ia derita itu ada hubungannya dengan autoimun yang lima tahun belakangan yang diidapnya.

"Aku sudah kurang lebih 5 tahunan didiagnosa autoimun. Alhamdulillah aku juga sudah ikhtiar dengan 2x stem cell syukurnya baik baik aja," ungkap Kartika Putri di Instagram story @kartikaputriworld, Jumat (23/2/2024).

Namun minggu lalu, Kartika Putri meminum obat pain killer ketika hendak menjalani perawatan wajah.

Istri Habib Usman bin Yahya itu menduga jika kala itu imunnya sedang tidak baik sehingga mengalami alergi obat hingga muncul ruam.

"Qadarullah minggu lalu aku minum pain killer untuk treatment sepertinya aku imunnya lagi gak ok jadi nya alergi sama obat pain killernya," jelas Kartika Putri.

"Alhasil muka aku dan mulut aku ruam dan melepuh dan akhirnya aku check darah dll juga," sambungnya.

Perempuan 33 tahun itu akhirnya memutuskan untuk berobat ke Singapura, setelah di Jakarta tak ada perubahan.

"Bahkan ikhtiar dengan obat dll di Jakarta tapi qadarullah tidak perbaikan makanya aku putusin tuk ke Singapura," kata Kartika Putri.