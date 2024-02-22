Advertisement
HOT GOSSIP

Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |03:30 WIB
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
Denny Caknan penasaran dengan rasa ASI (Foto: Instagram @denny_caknan)
JAKARTA - Denny Caknan baru saja resmi menjadi seorang ayah. Diketahui, istrinya, Bella Bonita, baru saja melahirkan buah hati berjenis kelamin perempuan pada 5 Februari kemarin dan diberi nama Sabil Maratungga Cundamani.

Sebagai ayah baru, Denny Caknan pun terlihat setia menemani sang istri merawat sang buah hati. Bahkan ia pun turut memperhatikan istrinya saat menyiapkan ASI untuk bayi yang akrab disana Cunda tersebut.

Terbaru, melalui akun Instagram Storynya, Denny Caknan tampak berbincang dengan sang istri sambil memperhatikan Bella Bonita menyiapkan ASI. Dengan menggunakan bahasa Jawa, ia pun sempat bertanya soal bagaimana rasa ASI.

"Bu," panggil Denny kepada Bella.

Denny Caknan

Denny Caknan penasaran dengan rasa ASI (Foto: Instagram @denny_caknan)

"Apa? Mau?" jawab Bella sambil menawarkan ASI kepada suaminya.

"Ibunya enggak jelas. ASI ditawarkan ke aku," balas Denny tertawa.

"Gimana rasanya? Coba lihat?" sambung Denny yang tampaknya cukup kepo.

"Teh tarik," jawab Bella Bonita singkat.

