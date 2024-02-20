Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Caknan Ungkap Nama Anak Pertamanya, Ini Maknanya

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |23:04 WIB
Denny Caknan Ungkap Nama Anak Pertamanya, Ini Maknanya
Denny Caknan dan Bella Bonita ungkap nama anak (Foto: IG Denny Caknan)
A
A
A

JAKARTA - Denny Caknan dan Bella Bonita akhirnya mengungkap nama putri pertama mereka yang lahir 5 Februari 2024 lalu. Denny Caknan mengunggah foto acara tasyakuran sekaligus menuliskan nama lengkap sang putri, Sabil Maratungga Cundamani.

Sebelumnya, Denny Caknan hanya mengungkap nama panggilan putrinya 'Cundamani' beberapa hari usai dilahirkan.

Denny Caknan Ungkap Nama Anak Pertamanya, Ini Maknanya

Kala itu Denny dan Bella belum bisa memeluk dan menggendong putri mereka lantaran harus mendapat perawatan intensif usai dilahirkan prematur.

Denny Caknan pun mengunggah foto dirinya dan sang istri yang tersenyum semringah saat acara tasyakuran. Bella Bonita tampak menggendong Cundamani yang wajahnya masih disembunyikan.

"Sabil Maratungga Cundamani. Hay tante dan om kuuu. Alhamdulilah dek Cunda hari ini selesai syukuran di Madiun. Besok lanjut aqiqah an di ngawi," tulis Denny Caknan dalam keterangan unggahan di Instagram pribadinya @denny_caknan, Selasa (20/2/2024).

Dalam video yang diunggah akun Instagram @dennybella__, Denny Caknan menjelaskan makna dari nama putrinya saat acara tasyakuran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097414/denny_caknan-4ofc_large.jpg
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3090242/denny_caknan-aQT0_large.jpg
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081982/denny_caknan-9C6i_large.jpg
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016683/denny-caknan-akhirnya-ungkap-wajah-baby-cunda-MjcHZ5A3gl.jpg
Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996083/denny-caknan-kembali-tegaskan-bella-bonita-tidak-merebutnya-dari-happy-asmara-ZDukCc7AlD.jpg
Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2974161/denny-caknan-kepo-dengan-rasa-asi-bella-bonita-teh-tarik-uPe2sQERNG.jpg
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement