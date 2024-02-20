Denny Caknan Ungkap Nama Anak Pertamanya, Ini Maknanya

Denny Caknan dan Bella Bonita ungkap nama anak (Foto: IG Denny Caknan)

JAKARTA - Denny Caknan dan Bella Bonita akhirnya mengungkap nama putri pertama mereka yang lahir 5 Februari 2024 lalu. Denny Caknan mengunggah foto acara tasyakuran sekaligus menuliskan nama lengkap sang putri, Sabil Maratungga Cundamani.

Sebelumnya, Denny Caknan hanya mengungkap nama panggilan putrinya 'Cundamani' beberapa hari usai dilahirkan.

Kala itu Denny dan Bella belum bisa memeluk dan menggendong putri mereka lantaran harus mendapat perawatan intensif usai dilahirkan prematur.

Denny Caknan pun mengunggah foto dirinya dan sang istri yang tersenyum semringah saat acara tasyakuran. Bella Bonita tampak menggendong Cundamani yang wajahnya masih disembunyikan.

"Sabil Maratungga Cundamani. Hay tante dan om kuuu. Alhamdulilah dek Cunda hari ini selesai syukuran di Madiun. Besok lanjut aqiqah an di ngawi," tulis Denny Caknan dalam keterangan unggahan di Instagram pribadinya @denny_caknan, Selasa (20/2/2024).

Dalam video yang diunggah akun Instagram @dennybella__, Denny Caknan menjelaskan makna dari nama putrinya saat acara tasyakuran.