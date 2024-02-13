Bella Bonita Menggigil Hebat Pasca-Melahirkan, Denny Caknan Setia Mendampingi

JAKARTA - Denny Caknan membagikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan sang istri, Bella Bonita melalui Instagram story akun pribadinya @denny_caknan. Bella Bonita ternyata belum pulih pasca melahirkan anak pertamanya.

Denny Cakan pun memperlihatkan foto sang istri yang tengah mendapat perawatan. Bella Bonita tampak dikelilingi oleh 4 perawat sekaligus. Melalui unggahannya itu, Denny berharap sang istri selalu kuat.

"Kuat sayang," tulis Denny Caknan di foto yang diunggahnya di akun @denny_caknan, Selasa (13/2/2024).

Melalui unggahan lainnya, Denny Caknan memperlihatkan tangan sang istri yang tampak bergetar. Demi menguatkannya, Denny menggenggam erat tangan Bella Bonita dan selalu menemaninya.

Denny pun memanjatkan doa agar sang istri kembali pulih seperti sedia kala dan selalu diberi kesehatan.

"Perjuangan ibu menggigil 8 hari pascalahiran. Sehat-sehat perempuan hebatku," tulis Denny Caknan.

