Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bella Bonita Menggigil Hebat Pasca-Melahirkan, Denny Caknan Setia Mendampingi

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |20:13 WIB
Bella Bonita Menggigil Hebat Pasca-Melahirkan, Denny Caknan Setia Mendampingi
Bella Bonita dilarikan ke RS, Denny Caknan setia mendampingi (Foto: IG Denny Caknan)
A
A
A

JAKARTA - Denny Caknan membagikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan sang istri, Bella Bonita melalui Instagram story akun pribadinya @denny_caknan. Bella Bonita ternyata belum pulih pasca melahirkan anak pertamanya.

Denny Cakan pun memperlihatkan foto sang istri yang tengah mendapat perawatan. Bella Bonita tampak dikelilingi oleh 4 perawat sekaligus. Melalui unggahannya itu, Denny berharap sang istri selalu kuat.

Bella Bonita Menggigil Hebat Pasca-Melahirkan, Denny Caknan Setia Mendampingi

"Kuat sayang," tulis Denny Caknan di foto yang diunggahnya di akun @denny_caknan, Selasa (13/2/2024).

Melalui unggahan lainnya, Denny Caknan memperlihatkan tangan sang istri yang tampak bergetar. Demi menguatkannya, Denny menggenggam erat tangan Bella Bonita dan selalu menemaninya.

Denny pun memanjatkan doa agar sang istri kembali pulih seperti sedia kala dan selalu diberi kesehatan.

"Perjuangan ibu menggigil 8 hari pascalahiran. Sehat-sehat perempuan hebatku," tulis Denny Caknan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097414/denny_caknan-4ofc_large.jpg
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3090242/denny_caknan-aQT0_large.jpg
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081982/denny_caknan-9C6i_large.jpg
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016683/denny-caknan-akhirnya-ungkap-wajah-baby-cunda-MjcHZ5A3gl.jpg
Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996083/denny-caknan-kembali-tegaskan-bella-bonita-tidak-merebutnya-dari-happy-asmara-ZDukCc7AlD.jpg
Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2974161/denny-caknan-kepo-dengan-rasa-asi-bella-bonita-teh-tarik-uPe2sQERNG.jpg
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement