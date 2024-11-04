Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |13:08 WIB
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol (Foto: IG Denny Caknan)
A
A
A

JAKARTA - Denny Caknan tengah menjadi perbincangan publik. Rasa bangga dirasakan Denny Caknan karena namanya muncul dalam Barcelona vs Espanyol pada Minggu (3/11/2024). 

Denny Caknan pun tidak menyangka bisa mendunia dan melihat namanya ditampilkan di luar negeri di di lapangan Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, tempat laga Barcelona vs Espanyol berlangsung. 

"Matur suwun nggih, Spotify Indonesia, Sony Music Indonesia, Megah Music Indonesia," tulis Denny Caknan, Senin (4/11/2024).

Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol

Menanggapi kabar ini, Denny merasa bangga dan mengungkapkan rasa syukurnya, "Ya, begitulah hidup. Kadang di papan reklame Ngawi, kadang di billboard Barcelona."

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
