JAKARTA - Denny Caknan tengah menjadi perbincangan publik. Rasa bangga dirasakan Denny Caknan karena namanya muncul dalam Barcelona vs Espanyol pada Minggu (3/11/2024).

Denny Caknan pun tidak menyangka bisa mendunia dan melihat namanya ditampilkan di luar negeri di di lapangan Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, tempat laga Barcelona vs Espanyol berlangsung.

"Matur suwun nggih, Spotify Indonesia, Sony Music Indonesia, Megah Music Indonesia," tulis Denny Caknan, Senin (4/11/2024).

Menanggapi kabar ini, Denny merasa bangga dan mengungkapkan rasa syukurnya, "Ya, begitulah hidup. Kadang di papan reklame Ngawi, kadang di billboard Barcelona."