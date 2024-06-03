Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda

JAKARTA - Denny Caknan akhirnya mengungkap wajah putri kecilnya, Sabil Maratungga Cundamani alias baby Cunda. Setelah kurang lebih 3,5 bulan ditutupi, suami Bella Bonita ini akhirnya menunjukkan wajah sang anak di sosial medianya.

Momen itu diunggah Denny di akun Instagram-nya, @denny_caknan. Dalam unggahannya, dia membagikan potret dirinya bersama Cunda.

BACA JUGA: Reaksi Bella Bonita Ketika Soimah Jambak Rambut Denny Caknan

“Hari yang bapak habiskan bersamamu adalah hari favorit bapak,” tulis Denny, dikutip Minggu, 2 Juni 2024.

Unggahan itu memerlihatkan momen Denny yang sedang tertidur di samping sang putri. Tak lagi menutupinya dengan stiker, Denny kini membiarkan wajah lucu sang putri terlihat di media sosialnya.

Denny Caknan akhirnya tunjukan wajah baby Cunda (Foto: Instagram @denny_caknan)

Nampak Cunda memiliki wajah menggemaskan dengan bola matanya yang besar. Rambut hitam tebal Cunda juga terlihat dan semakin membuat bayi kecil ini terlihat cantik dan menggemaskan.