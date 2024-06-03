Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |13:06 WIB
Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda
Denny Caknan akhirnya tunjukan wajah baby Cunda (Foto: Instagram @denny_caknan)
A
A
A

JAKARTADenny Caknan akhirnya mengungkap wajah putri kecilnya, Sabil Maratungga Cundamani alias baby Cunda. Setelah kurang lebih 3,5 bulan ditutupi, suami Bella Bonita ini akhirnya menunjukkan wajah sang anak di sosial medianya.

Momen itu diunggah Denny di akun Instagram-nya, @denny_caknan. Dalam unggahannya, dia membagikan potret dirinya bersama Cunda.

“Hari yang bapak habiskan bersamamu adalah hari favorit bapak,” tulis Denny, dikutip Minggu, 2 Juni 2024.

Unggahan itu memerlihatkan momen Denny yang sedang tertidur di samping sang putri. Tak lagi menutupinya dengan stiker, Denny kini membiarkan wajah lucu sang putri terlihat di media sosialnya.

Denny Caknan

Denny Caknan akhirnya tunjukan wajah baby Cunda (Foto: Instagram @denny_caknan)

Nampak Cunda memiliki wajah menggemaskan dengan bola matanya yang besar. Rambut hitam tebal Cunda juga terlihat dan semakin membuat bayi kecil ini terlihat cantik dan menggemaskan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097414/denny_caknan-4ofc_large.jpg
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3090242/denny_caknan-aQT0_large.jpg
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081982/denny_caknan-9C6i_large.jpg
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996083/denny-caknan-kembali-tegaskan-bella-bonita-tidak-merebutnya-dari-happy-asmara-ZDukCc7AlD.jpg
Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2974161/denny-caknan-kepo-dengan-rasa-asi-bella-bonita-teh-tarik-uPe2sQERNG.jpg
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2973047/denny-caknan-ungkap-nama-anak-pertamanya-ini-maknanya-mh3w9hSnK3.jpg
Denny Caknan Ungkap Nama Anak Pertamanya, Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement