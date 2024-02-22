Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Sebut Athalla Naufal Sempat Jadi Korban Bullying di Sekolah

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |23:45 WIB
Venna Melinda Sebut Athalla Naufal Sempat Jadi Korban Bullying di Sekolah
Venna Melinda sebut Athalla Naufal sempat menjadi korban bullying di sekolah (Foto: Instagram/vennamelindareal)
JAKARTA - Kasus perundungan di kalangan siswa sekolah mendadak menjadi perbincangan publik. Pasalnya ada seorang anak publik figur terkenal yang diduga terlibat dalam aksi perundungan di sebuah sekolah Internasional kawasan Serpong, Tangerang.

Terkait masalah itu, Venna Melinda pun turut berbagi cerita soal bullying yang sempat menimpa putranya, Athalla Naufal, saat masih sekolah. Venna mengatakan bahwa kala itu adik dari Verrell Bramasta ini sampai tidak masuk sekolah dan muntah-muntah usai mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan tersebut.

"Gimana nih orang tua soal bully kan pernah? Waktu itu yang parah Athalla ya, waktu itu dia kelas 2 SD tapi itu dari guru. Waktu itu Athalla sampai muntah-muntah dan nggak mau masuk sekolah," ungkap Venna Melinda saat ditemui di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Kamis (22/2/2024).

Ibu tiga anak itu mengaku, bahwa awalnya Athalla sempat menyembunyikan masalah tersebut darinya. Sehingga, ia sebagai orangtua harus menanyakan kondisi anaknya secara langsung.

Venna Melinda dan Athalla Naufal (Nurul)

Venna Melinda sebut Athalla Naufal sempat menjadi korban bullying di sekolah (Foto: MPI)

"Aku baru tahu waktu itu kalau kejadiannya udah lama tapi Athalla nggak berani ngomong. Jadi memang aku sebagai orangtua selalu nanyain ‘ada yang ngatain nggak? Ada yang bikin kamu nggak nyaman nggak?," ucap Venna.

"Itu namanya bullying’ kita sebagai orang tua yang harusnya aware dan kasih tahu," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Venna pun melarang keras tindakan bullying. Bahkan untuk mengantisipasi, ia pun mengajarkan pada putri bungsunya untuk berani speak up apabila menjadi korban bullying di sekolah.

