Venna Melinda akan Kawal Perhitungan Suara dari Kediri

JAKARTA - Venna Melinda kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Pemilu 2024. Sampai saat ini, Venna terhitung sudah empat kali mencalonkan diri sebagai seorang caleg.

Saat ini, Venna diketahui menjadi calon anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo. Ia pun mengaku pasrah atas hasil Pemilu nantinya.

Menurut ibu tiga anak ini, ia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin bahkan melakukan istighosah sebagai bagian dari ikhtiarnya. Hal itu membuatnya memilih untuk memasrahkan hasilnya kepada Tuhan.

"Aku sih udah istighosah tadi malam, itu dari relawan aku sih yang buat di Kediri. Alhamdulillah memang basis suara kita Kediri, Tulungagung, Blitar gitu," kata Venna Melinda di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu, (14/2/2024).

Venna Melinda kawal penghitungan suara di Kediri (Foto: Instagram/vennamelindareal)





Selain memantau dari Jakarta, Venna mengaku akan mengawal hitung cepat suara alias quick count secara langsung. Dia berencana berangkat ke Kediri dan menginap di sana selama 2 hari.