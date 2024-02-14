Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda akan Kawal Perhitungan Suara dari Kediri

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |20:45 WIB
Venna Melinda akan Kawal Perhitungan Suara dari Kediri
Venna Melinda kawal penghitungan suara di Kediri (Foto: Instagram/vennamelindareal)
A
A
A

JAKARTAVenna Melinda kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Pemilu 2024. Sampai saat ini, Venna terhitung sudah empat kali mencalonkan diri sebagai seorang caleg.

Saat ini, Venna diketahui menjadi calon anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo. Ia pun mengaku pasrah atas hasil Pemilu nantinya.

Menurut ibu tiga anak ini, ia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin bahkan melakukan istighosah sebagai bagian dari ikhtiarnya. Hal itu membuatnya memilih untuk memasrahkan hasilnya kepada Tuhan.

"Aku sih udah istighosah tadi malam, itu dari relawan aku sih yang buat di Kediri. Alhamdulillah memang basis suara kita Kediri, Tulungagung, Blitar gitu," kata Venna Melinda di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu, (14/2/2024).

Venna Melinda

Venna Melinda kawal penghitungan suara di Kediri (Foto: Instagram/vennamelindareal)


Selain memantau dari Jakarta, Venna mengaku akan mengawal hitung cepat suara alias quick count secara langsung. Dia berencana berangkat ke Kediri dan menginap di sana selama 2 hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement