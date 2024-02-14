Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Pasrah dengan Hasil Penghitungan Suara di Pemilu 2024: Menang Kalah Itu Biasa

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:08 WIB
Venna Melinda Pasrah dengan Hasil Penghitungan Suara di Pemilu 2024: Menang Kalah Itu Biasa
Venna Melinda pasrah dengan hasil penghitungan suara di Pemilu 2024 (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTAVenna Melinda telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang serentak digelar pada hari ini, Rabu (14/2/2024). Bersama putranya, Athalla Naufal, Venna tampak melakukan pencoblosan di TPS 116 Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Usai mencoblos, Venna Melinda pun mengungkap perasaannya sebagai calon anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo yang menunggu perhitungan suara. Ia bahkan mengaku pasrah atas segala hasil Pemilu nantinya.

Pencalonannya kali ini pun bukan yang pertama bagi Venna, sehingga dirinya memahami bahwa menang atau kalah dalam sebuah pemilihan adalah hal yang biasa terjadi.

Bagi Venna yang terpenting adalah partisipasinya yang ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika terpilih, Venna mengaku siap untuk mendedikasikan diri membantu masyarakat sesuai janjinya saat terjun langsung menemui warga di Dapilnya.

Venna Melinda dan Athalla Naufal (Nurul)

Venna Melinda pasrah dengan hasil penghitungan suara di Pemilu 2024 (Foto: Nurul/MPI)


"Bismillah ini periode keempat (ikut caleg) Alhamdulillah 10 tahun saya jadi anggota DPR cuma periode lalu yang tidak. Sebetulnya ini menjadi pembelajaran bahwa menang dan kalah itu hal yang biasa yang penting partisipasi kita," ujar Venna Melinda saat dijumpai usai mencoblos di TPS 116, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Terlebih Venna ingin concern terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Venna ingin mewakili suara kaum perempuan.

"Apalagi aku politisi perempuan aku pengin aja berjuang untuk isu-isu perempuan jadi bismillah kalau memang rezeki dari Allah, Insha Allah jadi," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement