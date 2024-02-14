Venna Melinda Pasrah dengan Hasil Penghitungan Suara di Pemilu 2024: Menang Kalah Itu Biasa

JAKARTA - Venna Melinda telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang serentak digelar pada hari ini, Rabu (14/2/2024). Bersama putranya, Athalla Naufal, Venna tampak melakukan pencoblosan di TPS 116 Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Usai mencoblos, Venna Melinda pun mengungkap perasaannya sebagai calon anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo yang menunggu perhitungan suara. Ia bahkan mengaku pasrah atas segala hasil Pemilu nantinya.

Pencalonannya kali ini pun bukan yang pertama bagi Venna, sehingga dirinya memahami bahwa menang atau kalah dalam sebuah pemilihan adalah hal yang biasa terjadi.

Bagi Venna yang terpenting adalah partisipasinya yang ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika terpilih, Venna mengaku siap untuk mendedikasikan diri membantu masyarakat sesuai janjinya saat terjun langsung menemui warga di Dapilnya.

Venna Melinda pasrah dengan hasil penghitungan suara di Pemilu 2024 (Foto: Nurul/MPI)





"Bismillah ini periode keempat (ikut caleg) Alhamdulillah 10 tahun saya jadi anggota DPR cuma periode lalu yang tidak. Sebetulnya ini menjadi pembelajaran bahwa menang dan kalah itu hal yang biasa yang penting partisipasi kita," ujar Venna Melinda saat dijumpai usai mencoblos di TPS 116, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Terlebih Venna ingin concern terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Venna ingin mewakili suara kaum perempuan.

"Apalagi aku politisi perempuan aku pengin aja berjuang untuk isu-isu perempuan jadi bismillah kalau memang rezeki dari Allah, Insha Allah jadi," sambungnya.