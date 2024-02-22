Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vincent Rompies Bicara soal Kasus Perundungan Putranya Usai Jalani Pemeriksaan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |20:26 WIB
Vincent Rompies Bicara soal Kasus Perundungan Putranya Usai Jalani Pemeriksaan
Vincent Rompies angkat bicara terkait kasus perundungan yang diduga dilakukan putranya (Foto: Instagram/vincentrompies)
A
A
A

TANGERANG - Vincent Rompies akhirnya angkat bicara terkait dugaan keterlibatan anaknya dalam kasus perundungan di SMA Binus. Hal itu disampaikan Vincent Rompies usai menjalani pemeriksaan di Polres Tangsel, Kamis (22/2/2024).

Dalam keterangannya, suami dari Fifi Karamoy ini mengaku empati dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya semoga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi," ujar Vincent Rompies kepada awak media.

Sahabat Desta ini mengaku bahwa pihak kepolisian cukup kooperatif saat meminta keterangannya sebagai ayah dari pelaku dugaan bullying. Ia pun turut mengapresiasi kinerja polisi yang begitu cepat mengungkap kasus perundungan tersebut.

Vincent Rompies

Vincent Rompies angkat bicara terkait kasus perundungan yang diduga dilakukan putranya (Foto: Instagram/vincentrompies)

"Sangat kooperatif, saya apresiasi kinerja kepolisian Tangsel ini Insya Allah lancar dan tadi jam 11 diperiksa. Berapa pertanyaan saya enggak ingat tapi sudah lancar dan berjalan," jelas Vincent.

Kendati demikian, Vincent berharap agar kasus perundungan yang melibatkan anaknya tidak terjadi lagi kedepannya.

"Harapannya semoga tidak akan ada lagi peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang baik di sekolah atau di lingkungan manapun," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/194/3066728/vincent_rompies-dush_large.jpg
5 OOTD Ganteng ala Vincent Rompies, Bapak-Bapak Keren Approved!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011935/vincent-rompies-jatuh-saat-naik-di-atas-drum-gading-marten-tetep-keren-jtJKeBybn5.jpg
Vincent Rompies Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993946/vincent-rompies-kembali-kumpul-dengan-the-prediksi-desta-hilang-bukan-berarti-pergi-xr3c62Bf84.jpg
Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2993055/vincent-rompies-akui-tak-punya-duit-selama-2-bulan-rehat-dari-pekerjaan-DqmT1lUY6j.jpg
Vincent Rompies Akui Tak Punya Duit Selama 2 Bulan Rehat dari Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992950/vincent-rompies-sampaikan-permintaan-maaf-atas-kasus-sang-anak-di-acara-sahur-HVJWuz7O09.jpg
Vincent Rompies Sampaikan Permintaan Maaf atas Kasus Sang Anak di Acara Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977557/alumni-ikut-terlibat-kasus-perundungan-sma-binus-school-serpong-OIvR2erNsy.jpg
Alumni Ikut Terlibat Kasus Perundungan SMA Binus School Serpong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement