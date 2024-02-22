Vincent Rompies Bicara soal Kasus Perundungan Putranya Usai Jalani Pemeriksaan

Vincent Rompies angkat bicara terkait kasus perundungan yang diduga dilakukan putranya (Foto: Instagram/vincentrompies)

TANGERANG - Vincent Rompies akhirnya angkat bicara terkait dugaan keterlibatan anaknya dalam kasus perundungan di SMA Binus. Hal itu disampaikan Vincent Rompies usai menjalani pemeriksaan di Polres Tangsel, Kamis (22/2/2024).

Dalam keterangannya, suami dari Fifi Karamoy ini mengaku empati dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya semoga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi," ujar Vincent Rompies kepada awak media.

Sahabat Desta ini mengaku bahwa pihak kepolisian cukup kooperatif saat meminta keterangannya sebagai ayah dari pelaku dugaan bullying. Ia pun turut mengapresiasi kinerja polisi yang begitu cepat mengungkap kasus perundungan tersebut.

"Sangat kooperatif, saya apresiasi kinerja kepolisian Tangsel ini Insya Allah lancar dan tadi jam 11 diperiksa. Berapa pertanyaan saya enggak ingat tapi sudah lancar dan berjalan," jelas Vincent.

Kendati demikian, Vincent berharap agar kasus perundungan yang melibatkan anaknya tidak terjadi lagi kedepannya.

"Harapannya semoga tidak akan ada lagi peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang baik di sekolah atau di lingkungan manapun," tandasnya.

