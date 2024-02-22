Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ungkap Sejarah Rumahnya, Denny Sumargo: Gue Beli Pas Dulu Jalan Sama Sandra Dewi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |20:45 WIB
Ungkap Sejarah Rumahnya, Denny Sumargo: Gue Beli Pas Dulu Jalan Sama Sandra Dewi
Denny Sumargo ceritakan sejarah rumahnya (Foto: Instagram/sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo membeberkan hubungan masa lalunya dengan Sandra Dewi dihadapan Andre Taulany. Dalam kontem Grebek Rumah yang tayang di Taulany TV, mantan atlet basket ini mengaku sempat dekat dengan Sandra Dewi sebelum akhirnya sang artis menikah dengan Harvey Moeis.

Menariknya, ia pun sengaja membeli rumah yang saat ini dihuninya bersama Olivia Allan lantaran bisa dekat dengan Sandra Dewi. Pasalnya, Sandra Dewi memiliki rumah yang tak jauh dari kediamannya.

"(Rumah) ini gue belinya pas gue dulu jalan sama Sandra Dewi. Jadi kalau nggak salah 2008, gue kenal Sandra," kenang Densu dikutip dari akun YouTube Taulany TV.

"Terus pernah nganter Sandra ke daerah sini, dia beli rumah dekat sini," sambungnya lagi.

Denny Sumargo

Denny Sumargo ceritakan sejarah rumahnya (Foto: Instagram/sumargodenny)


Lantaran ingin dekat dengan Sandra Dewi, Densu pun sepakat untuk membeli rumah tersebut sebagai investasi. Termasuk, agar dirinya bisa selalu dekat dengan bintang film Quickie Express tersebut.

"Gara-gara beli rumah dekat sini, dia ngasih tahu gue, 'Lo invest aja di sini Den'. Nah, tujuan gue invest waktu itu buat deket sama Sandra Dewi, jadinya gue beli yang di sini," paparnya.

Sayangnya, setelah membeli rumah tersebut, Sandra justru memilih untuk menikah dengan Harvey Moeis dan kini sudah memiliki dua anak.

"Habis itu pas gue beli, dia malah nikah sama orang lain," timpalnya sambil tertawa.

