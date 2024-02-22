Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Canggung Denny Sumargo Ungkap Kata Cinta untuk Sang Ibu

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:59 WIB
Momen Canggung Denny Sumargo Ungkap Kata Cinta untuk Sang Ibu
Momen canggung Denny Sumargo ungkap cinta untuk sang ibu. (Foto: Instagram/@sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Denny Sumargo, mengungkapkan kata cinta kepada sang ibu bukanlah hal mudah. Hal itu karena keluarganya memang tidak terbiasa mengungkapkan rasa cinta lewat kata-kata. 

“Waduh, enggak pernah bilang I Love You ke nyokap. Mungkin, karena background keluarga gue begitu kali ya. Sejak kecil, jauh dari hal begitu. Aneh saja kalau bilang I love you,” tuturnya dalam segmen #THECALL channel YouTube @bw.2417. 

Namun, suami Olivia Allan ini akhirnya menerima tantangan Boy William untuk mengungkapkan secara jujur perasaannya kepada sang ibu. Dalam obrolan itu, dia merasa bersalah karena tak pernah mengungkapkan cinta dan penghargaannya untuk keluarga. 

“Ini pertama kali dalam hidup gue bilang I love you dan I miss you ke nyokap. Aneh saja, but this is something good,” kata Denny Sumargo. 

Momen canggung Denny Sumargo ungkap cinta kepada sang ibu. (Foto: MNC Media)

Punya segudang kesibukan di dunia hiburan, Denny Sumargo mengaku, momen intim dengan keluarga tetap menjadi hal berharga baginya. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk terus mencintai dan menghargai orang-orang terdekat mereka. 

Momen Denny Sumargo mengungkapkan kata cinta untuk sang ibu bisa Anda tonton dalam segmen #THECALL yang tayang di channel YouTube @bw.2417 milik Boy William.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement