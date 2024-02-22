Momen Canggung Denny Sumargo Ungkap Kata Cinta untuk Sang Ibu

JAKARTA - Bagi Denny Sumargo, mengungkapkan kata cinta kepada sang ibu bukanlah hal mudah. Hal itu karena keluarganya memang tidak terbiasa mengungkapkan rasa cinta lewat kata-kata.

“Waduh, enggak pernah bilang I Love You ke nyokap. Mungkin, karena background keluarga gue begitu kali ya. Sejak kecil, jauh dari hal begitu. Aneh saja kalau bilang I love you,” tuturnya dalam segmen #THECALL channel YouTube @bw.2417.

Namun, suami Olivia Allan ini akhirnya menerima tantangan Boy William untuk mengungkapkan secara jujur perasaannya kepada sang ibu. Dalam obrolan itu, dia merasa bersalah karena tak pernah mengungkapkan cinta dan penghargaannya untuk keluarga.

“Ini pertama kali dalam hidup gue bilang I love you dan I miss you ke nyokap. Aneh saja, but this is something good,” kata Denny Sumargo.

Punya segudang kesibukan di dunia hiburan, Denny Sumargo mengaku, momen intim dengan keluarga tetap menjadi hal berharga baginya. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk terus mencintai dan menghargai orang-orang terdekat mereka.

Momen Denny Sumargo mengungkapkan kata cinta untuk sang ibu bisa Anda tonton dalam segmen #THECALL yang tayang di channel YouTube @bw.2417 milik Boy William.*

