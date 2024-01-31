Sindir Ria Ricis, Kemal Palevi: Vlog Perceraian Sudah Tayang?

JAKARTA - Gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis kepada sang suami, Teuku Ryan menjadi sorotan publik. Bahkan, Kemal Palevi ikut mengomentari perceraian Ria Ricis. Dia menyindir ibu satu anak itu melalui sebuah cuitan di akun X-nya.

Kemal Palevi menyinggung Ria Ricis soal konten mengenai kehidupannya yang seringkali menuai kontroversi. Kemal pun melempar candaan mengenai konten perceraian.

Sebelumnya, Ricis sempat membuat konten saat ayahnya meninggal hingga saat membawa sang putri ikut naik jet ski di laut.

"Vlog perceraian Ria Ricis part 1 sudah tayang belum?" bunyi cuitan di akun X milik Kemal Palevi pada Rabu (31/1/2024).

Cuitan itu pun diunggah ulang oleh akun TikTok

@nyunyu.joea dan dikomentari langsung oleh Ria Ricis. Dia tak menyangka akan muncul komentar miring di tengah permasalahan yang menimpanya.

"Orang kok jahat-jahat banget padahal kenal di ig follow-followan hehe," ujar Ria Ricis.