Opie Kumis akan Ternak Burung Murai di Kuningan Jika Gagal Jadi Anggota DPRD

Opie Kumis siap jadi peternak burung murai jika gagal jadi anggota DPRD (Foto: Instagram/opiekumis17)

JAKARTA - Pelawak Opie Kumis ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD pada Pemilu 2024. Opie sendiri diketahui mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Dapil 6 DKI Jakarta, lewat salah satu partai politik.

Sayangnya, perolehan suara Opie Kumis hari ini, Kamis (21/2/2024) baru mencapai 1.575 suara. Bahkan suara yang diperoleh oleh pria 63 tahun itu masih kalah dengan beberapa caleg lainnya.

Melihat hal ini, Opie rupanya sudah memiliki rencana lain untuk kariernya ke depan. Dia mengaku sudah ingin menjadi peternak burung Murai.

"Sampai saat ini adalah dari teman-teman ini gue buka ternak Murai di daerah Kuningan, Jawa Barat sama teman-teman, ada bang Mandor, ada bang Haji Adi, ada bang Bule," kata Opie Kumis di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Tak main-main, pemilik nama asli Muchtar Luthfi ini mempunyai 75 pasang burung Murai yang siap dijual.

Nantinya, kata Opie, hasil penjualan burung Murainya itu bukan untuk memberi makan anak yatim. Kesibukan itu juga disinyalir untuk melepas beban pikirannya jika kalah dalam Pemilu 2024 ini.

"Nah jadi gue ngomong sama dia 'yuk kita bikin peternakan Murai kebetulan ada 75 pasang barangkali nanti ada hasil jualnya', kita kumpulin dikit-dikit kita bantu anak yatim dengan cara apa aja deh sekarang," jelas Opie Kumis.