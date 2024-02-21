Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini yang Dilakukan Opie Kumis Jika Kalah di Pemilu 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |03:30 WIB
Ini yang Dilakukan Opie Kumis Jika Kalah di Pemilu 2024
Ini yang dilakukan Opie Kumis jika kalah di Pemilu 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kontestasi politik 2024 diikuti banyak pesohor termasuk kalangan artis serta komedian. Salah satunya ialah Opie Kumis, yang ikut mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta dapil DKI Jakarta VI.

Sayangnya, sampai saat ini perolehan suara pelawak senior itu masih kalah dengan calon anggota legislatif lainnya.

Ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini, Opie Kumis mengaku ikhlas jika kalah di Pemilu 2024. Baginya, menang kalah merupakan hal biasa dalam persaingan Pemilu.

"Sekarang gue udah terima jadi penghitungan baru 47 persen, sekarang gue udah terima dan udah siap walaupun nanti perhitungan tidak mencapai titik," ujar Opie Kumis.

Opie Kumis

Ini yang dilakukan Opie Kumis jika kalah di Pemilu 2024 (Foto: YouTube/Tema Indonesia)


Opie juga memilih untuk mendukung teman-temannya yang berpotensi memenangkan Pemilu 2024. Bahkan, ia juga akan berusaha merealisasikan programnya lewat caleg terpilih sebagai bentuk kontribusi nyata untuk masyarakat.

"Kita juga kan banyak teman-teman umpamanya si A yang jadi ya kita ngobrol aja sama si A barangkali si A bisa bantu program program gue yang pada waktu itu pernah gue wacanain kalau gue jadi nanti gue bakal ngobrol sama teman-teman," paparnya.

"Jadi sekarang gue kalau nggak jadi ya udah siap, mau ngapain lagi?" tambahnya.

(van)

Telusuri berita celebrity lainnya
