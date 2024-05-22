Opie Kumis Bersyukur 4 Istrinya Hidup Rukun

JAKARTA - Opie Kumis memilih untuk melakukan poligami dan memiliki empat istri sekaligus. Meski begitu, Opie mengaku bersyukur lantaran empat istrinya bisa hidup rukun.

Opie mengaku hanya mendapat masalah perizinan dari istri pertamanya di awal poligami.

"Gue kawin pertama udah makan sayur asem, sayur asem mendidih, lagi tidur, gue disiram. Itu di mata gue ada jagung, kulit melinjo," ucap Opie Kumis dikutip dari kanal YouTube Vindes.

Namun, usai memahami maksud dan tujuan suaminya, istri pertama Opie memberi izin sang komedian untuk menikah lagi.

Opie Kumis bersyukur 4 istrinya hidup rukun (Foto: Starpro)

"Ada yang kriteria yang gue nggak punya, tapi gue pengen bubar nggak enak sama anak-anak, akhirnya gue cari yang sebelah sini, akhirnya ketemu di jalan yang kedua itu tapi ada juga akhirnya gue pindah, akhirnya jadi 4 ini, dan jadi ngisi semua," jelas Opie.