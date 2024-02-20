Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Opie Kumis Siap Kalah di Pileg 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:21 WIB
Opie Kumis Siap Kalah di Pileg 2024
Opie Kumis siap kalah di Pileg 2024. (Foto: YouTube/Tema Indonesia)
JAKARTA - Pelawak Opie Kumis mengaku siap kalah di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dia diketahui maju sebagai calon anggota legislatif Dapil 6 DKI Jakarta bersama salah satu partai politik. 

Pria 63 tahun itu mengaku, mendapatkan banyak hikmah dari perjalanannya maju nyaleg. “Gue bisa silaturahmi dengan banyak orang,” ujarnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/2/2024). 

Opie Kumis mengaku, pengalaman tersebut membuatnya belajar tentang dunia politik dan cara memenangkan hati masyarakat lewat program kerjanya. Karena itu, dia mengaku siap, jika memang tak terpilih melenggang ke Senayan. 

“Kalau enggak siap kalah, sayang banget. Saya sudah tua, masa harus gila cuma gara-gara urusan dunia? Santai saja. Kecuali urusan akhirat, baru saya perjuangkan benar-benar,” tutur Opie Kumis. 

Opie Kumis siap kalah di Pileg 2024. (Foto: Starpro Indonesia)

Opie Kumis membidik kursi Dapil 6 DPRD DKI Jakarta bersama salah satu partai politik. Hingga 19 Februari 2024, sang pelawak baru meraih 2.149 suara. Sementara Bambang Kusumanto selaku caleg petahana mendulang 3.293 suara.*

(SIS)

