Opie Kumis Ikhlas jika Kalah di Pemilu 2024: Sudah Tua Masa Mau Gila?

JAKARTA - Opie Kumis mengaku ikhlas jika harus kalah di Pemilu 2024. Dia bahkan tak mempermasalahkan jika hasil suara yang diperolehnya tak mampu membawanya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Sang komedian mengaku, telah mempersiapkan mentalnya jauh sebelum terjun ke politik. Apalagi, tak semua orang bisa menerima kekalahan dengan baik.

“Kalau enggak siap kalah ya sayang. Saya sudah tua, masa mau gila cuma gara-gara urusan dunia. Kecuali urusan akhirat, bakal saya perjuangkan benar-benar,” katanya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Pelawak 63 tahun itu memilih mengambil hikmah dari pencalonannya tersebut dan bersyukur bisa mengetahui proses demokrasi dan mengenal banyak orang dari dunia politik.

“Alhamdulillah, gue bisa belajar tentang pencalegan dan bagaimana sosialiasi dengan masyarakat. Jadi, gue dapat ilmu juga dari situ. Kalau enggak jadi pun, ya sudah. Mau apa lagi?” tutur Opie Kumis.

Opie Kumis membidik kursi Dapil 6 DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini, dia baru mendulang 2.149 suara hingga 19 Februari 2024.*

