Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Opie Kumis Ikhlas jika Kalah di Pemilu 2024: Sudah Tua Masa Mau Gila?

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |15:07 WIB
Opie Kumis Ikhlas jika Kalah di Pemilu 2024: Sudah Tua Masa Mau Gila?
Opie Kumis siap kalah di Pemilu 2024. (Foto: YouTube/Tema Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Opie Kumis mengaku ikhlas jika harus kalah di Pemilu 2024. Dia bahkan tak mempermasalahkan jika hasil suara yang diperolehnya tak mampu membawanya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Sang komedian mengaku, telah mempersiapkan mentalnya jauh sebelum terjun ke politik. Apalagi, tak semua orang bisa menerima kekalahan dengan baik.

“Kalau enggak siap kalah ya sayang. Saya sudah tua, masa mau gila cuma gara-gara urusan dunia. Kecuali urusan akhirat, bakal saya perjuangkan benar-benar,” katanya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Pelawak 63 tahun itu memilih mengambil hikmah dari pencalonannya tersebut dan bersyukur bisa mengetahui proses demokrasi dan mengenal banyak orang dari dunia politik.

Opie Kumis siap kalah di Pileg 2024. (Foto: YouTube/Tema Indonesia)

“Alhamdulillah, gue bisa belajar tentang pencalegan dan bagaimana sosialiasi dengan masyarakat. Jadi, gue dapat ilmu juga dari situ. Kalau enggak jadi pun, ya sudah. Mau apa lagi?” tutur Opie Kumis.

Opie Kumis membidik kursi Dapil 6 DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini, dia baru mendulang 2.149 suara hingga 19 Februari 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011778/sebelum-terkenal-opie-kumis-pernah-jadi-kuli-bangunan-bergaji-rp15-000-per-minggu-pa3ArA5uTo.jpg
Sebelum Terkenal, Opie Kumis Pernah Jadi Kuli Bangunan Bergaji Rp15.000 per Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011623/opie-kumis-bersyukur-4-istrinya-hidup-rukun-1tSqhCZUaY.jpg
Opie Kumis Bersyukur 4 Istrinya Hidup Rukun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011575/desta-penasaran-dengan-cara-opie-kumis-bahagiakan-4-istrinya-t4pMA3W3Fv.jpg
Desta Penasaran dengan Cara Opie Kumis Bahagiakan 4 Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011337/opie-kumis-janji-tak-akan-menikah-lagi-akui-puas-punya-4-istri-sLYelBZLJ7.jpg
Opie Kumis Janji Tak Akan Menikah Lagi, Akui Puas Punya 4 Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011270/tak-disangka-ini-alasan-opie-kumis-pilih-poligami-dengan-4-istri-xnIGhgoxJV.jpg
Tak Disangka, Ini Alasan Opie Kumis Pilih Poligami dengan 4 Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2973899/opie-kumis-akan-ternak-burung-murai-di-kuningan-jika-gagal-jadi-anggota-dprd-2QVmECGINy.jpg
Opie Kumis akan Ternak Burung Murai di Kuningan Jika Gagal Jadi Anggota DPRD
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement