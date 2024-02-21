Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Vicky Prasetyo, Marshanda Dapat Kiriman Bunga dari Sosok Pria Misterius

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:15 WIB
Bukan Vicky Prasetyo, Marshanda Dapat Kiriman Bunga dari Sosok Pria Misterius
Marshanda dapat buket bunga dari pria misterius berinisial C (Foto: Instagram/marshanda99)
A
A
A

JAKARTA - Marshanda baru-baru ini berhasil membuat heboh masyarakat. Pasalnya di momen Valentine yang jatuh pada 14 Februari kemarin, ia mendapatkan sebuah buket bunga besar dari seseorang.

Meski begitu, tidak diketahui pasti, dari siapa buket bunga tersebut.

Melalui akun Instagramnya, Marshanda tampak berpose dengan buket bunga yang didominasi warna putih dan biru tersebut. Ia bahkan terlihat tersenyum manis ke arah kamera sambil memamerkan buket tersebut.

"Ini sangat cantik dan manis. Terima kasih, C," tulis Marshanda di akun keterangan foto di Instagramnya.

Marshanda

Marshanda dapat buket bunga dari pria misterius berinisial C (Foto: Instagram/marshanda99)


Dari kartu yang disematkan dalam buket tersebut, terlihat inisial M & C. Diduga, M merupakan Marshanda, sedangkan C adalah sosok yang mengirimkan bunga tersebut pada ibu satu anak itu.

Lantaran inisialnya adalah C, publik pun yakin jika sosok yang memberikan bunga pada mantan istri Ben Kasyafani tersebut bukanlah Vicky Prasetyo. Mengingat, setelah hubungannya dengan Erico Mihardja kandas, Marshanda sempat digosipkan dekat dengan Vicky lantaran mengunggah foto kebersamaan mereka di sosial media.

(van)

