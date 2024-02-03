Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshanda Bagikan Progres Penurunan Berat Badan, Akui Sempat Pesimis di Awal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |02:30 WIB
Marshanda Bagikan Progres Penurunan Berat Badan, Akui Sempat Pesimis di Awal
Marshanda bagikan proses penurunan berat badan (Foto: Instagram/marshanda99)
JAKARTA - Marshanda menjadi salah satu publik figur yang rutin memberikan motivasi pada orang lain. Tidak hanya memberikan motivasi soal kehidupan, kali ini wanita 34 tahun itu juga memberikan wejangan soal kesehatan tubuh.

Diketahui, bobot badan Marshanda sempat mencapai 76 kilogram pada Juni hingga September 2023. Tak mau terus-terusan memiliki badan kurang ideal, mantan istri Ben Kasyafani ini pun memilih untuk pergi ke tempat gym dan berolahraga.

Melalui unggahannya, bintang film Gendut Siapa Takut?! ini pun mampu membuktikan bahwa ia bisa mengurangi berat badannya dengan rutin berolahraga selama beberapa bulan. Bahkan kini, berat badannya sudah mendekati ideal, yakni 67 kilogram.

Progres penurunan berat badan dari ibu Sienna Kasyafani ini bahkan dibagikan Marshanda melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, ia membagikan bagaimana bobot tubuhnya kini mampu menyusut, meskipun ia mengaku sempat pesimis di awal.

Marshanda

Marshanda bagikan proses penurunan berat badan (Foto: Instagram/marshanda99)


"My Diet Journey Awalnya pesimis. Sekarang tercapai!!! Ayo kita semangat FitPeople," tulis Marshanda dalam keterangan video.

Unggahan Marshanda langsung banyak dikomentari oleh netizen. Selain terus memberikan semangat, mereka pun mengaku salut dengan sosoknya yang konsisten menjaga kesehatan dan berat badan.

