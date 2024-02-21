Cerita Aghniny Haque Alami Kejadian Mistis di Lokasi Syuting Pemandi Jenazah

JAKARTA - Aghniny Haque berbagi cerita mengenai pengalaman mistis yang dialaminya saat penggarapan film terbarunya berjudul Pemandi Jenazah. Aghniny berperan sebagai Lela, anak dari seorang pemandi jenazah yang akhirnya juga harus melakukan proses pemandian jenazah.

Mulai dari proses reading, workshop dan berjalannya syuting, para pemain didampingi oleh seorang pemandi Jenazah bernama Hikmah yang sudah menggeluti profesinya selama 40 tahun.

Saat proses workshop dilakukan, Aghniny dan beberapa pemain lain sempat mengalami kejadian mistis. Hal ini diduga karena Hikmah belum sempat 'bersih-bersih' usai memandikan jenazah sebelumnya.

"Bu Hikmah waktu itu datangnya telat karena beres mandiin tiga jenazah dan belum sempat bersih-bersih jadi energinya kebawa, mba Djenar muntah-muntah," ujar Aghniny kepada MNC Portal di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kejadian mistis kembali terjadi ketika Aghniny memaksa untuk melanjutkan proses workshop ketika sudah memasuki waktu Maghrib. Hikmah yang menyadari ada yang tak beres langsung meminta asisten sutradara untuk menghentikan seluruh kegiatan.