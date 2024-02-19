Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aksi Adam Suseno Parodikan Mayor Teddy Gendong Wanita Pingsan Sukses Bikin Ngakak

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |03:30 WIB
Aksi Adam Suseno Parodikan Mayor Teddy Gendong Wanita Pingsan Sukses Bikin Ngakak
Adam Suseno parodikan Mayor Teddy saat gendong wanita pingsan (Foto: Instagram/inul.d)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Indonesia sejak beberapa waktu lalu mendadak salah fokus dengan sosok ajudan Capres Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya. Sosok Mayor Teddy bahkan ramai diidolakan oleh wanita seluruh Indonesia lantaran parasnya yang tampan.

Menariknya, peristiwa Mayor Teddy menggendong seorang perempuan yang pingsan di acara kampanye akbar hingga kini ramai diperbincangkan. Bukan hanya pesonanya yang bikin meleleh tapi perasaan iri dari para wanita yang juga ingin merasakan digendong oleh Mayor Teddy.

Beberapa selebriti tanah air pun ikut memparodikan gaya Mayor Teddy yang menggendong seorang wanita, seperti Arya Saloka dan Rizky Billar. Kali ini, suami Inul Daratista, Adam Suseno juga tak ingin ketinggalan untuk memparodikan momen tersebut.

Mulanya, suami Inul Daratista itu ingin membahagiakan sang istri yang begitu terkesima hingga baper ketika melihat video Mayor Teddy yang menggendong seorang wanita dimana viral di TikTok. Adam Suseno pun bertekad melakukan aksi serupa.

Adam Suseno

Adam Suseno parodikan Mayor Teddy saat gendong wanita pingsan (Foto: Instagram/inul.d)


Adam yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan topi hitam tampak tengah berjongkok seolah sedang memasang gaya kuda-kuda.

Tangannya tampak memegang sebuah buku lantaran Mayor Teddy juga membawa buku catatan kecil kala itu. Matanya sedang mengawasi setiap sudut seolah siap mengambil ancang-ancang untuk bertindak ketika terjadi sesuatu kepada sang istri yang tengah bersih-bersih rumah.

Sama seperti Mayor Teddy, Adam Suseno begitu sigap mengawasi situasi.

Tiba-tiba Inul terlihat memegang pinggangnya dan mengeluh kesakitan. Sama seperti apa yang dilakukan Mayor Teddy, Adam Suseno dengan cekatan langsung menolongnya dengan menggendongnya. Bukannya berhasil menolong, Adam malah ikut terjatuh bersama Inul. Tampaknya Adam tak kuat menggendong sang istri.  Video itu pun dibagikan Inul melalui akun instagram pribadinya.

"Daaam daamm !!! keberatan kumis lu. Gagal niruin gayane MayTed nih. Maaf mas Teddy sorry yeeee," ujar Inul Daratista dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @inul.d, Senin, 19 Februari 2024.

