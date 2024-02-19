5 Bintang JAV Meninggal Tragis dari Bunuh Diri hingga Tersedak Muntah Sendiri

JAKARTA - Deretan bintang JAV meninggal tragis Beberapa dari mereka bahkan meninggal saat kariernya di industri film dewasa Jepang sedang begitu bersinar. Ada berbagai alasan kematian para bintang JAV ini, dari bunuh diri hingga pembunuhan.

Berikut lima bintang JAV meninggal tragis seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber, pada Senin (19/2/2024).

1.Rina Arano

Bintang JAV Rina Arano ditemukan tewas tanpa busana terikat di pohon di hutan Hitachiota, Prefektur Ibaraki, Jepang, pada 14 Juni 2022. Polisi memperkirakan, sang aktris telah meninggal selama 2 minggu yang membuat jenazahnya nyaris membusuk.

Mengutip The Sun, hasil autopsi menunjukkan tulang di sekitar lehernya patah. Polisi berasumsi mendiang dicekik hingga meninggal. Selain bermain dalam film porno, Arano juga model tanpa busana dengan honor JYP100.000 (Rp10,4 juta) sekali foto.

2.Ai Iijima

Mantan bintang JAV yang telah membintangi 100 film panas ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di ruang tamu apartemennya di Shibuya Ward, Tokyo, pada 24 Desember 2008, pukul 15.15 JST.

Kala itu, penyebab kematian sang aktris digadang-gadang karena bunuh diri. Namun polisi kepada Japan Today memastikan, penyebab kematian sang aktris karena pneumonia. Iijima memutuskan pensiun dari industri film dewasa karena sakit ginjal, pada 2006.

3.Nozomi Momoi

Karier Nozomi Momoi berada di puncak ketika dia ditemukan tewas di dekat Sungai Narai, Prefektur Nagano, Jepang, pada 12 Oktober 2002. Dia tewas setelah ditusuk enam kali oleh teman prianya dan dibakar, sekitar 10 meter dari mobilnya.

Pelaku, menurut polisi, juga bunuh diri dengan membakar dirinya di dalam mobil. Mengutip Mainichi Shimbun, Nozomi meninggal dunia di usia 24 tahun. Sebelum meninggal dunia, dia telah membintangi lebih dari 100 film porno.