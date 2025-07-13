Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Motif Rae Lil Black Tinggalkan Industri Film Panas dan Memeluk Islam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |09:01 WIB
Terungkap Motif Rae Lil Black Tinggalkan Industri Film Panas dan Memeluk Islam (Foto: IG Rae Lil Black)
Terungkap Motif Rae Lil Black Tinggalkan Industri Film Panas dan Memeluk Islam (Foto: IG Rae Lil Black)
A
A
A

JAKARTA – Mantan bintang film dewasa, Rae Lil Black, akhirnya mengungkap alasan meninggalkan industri yang telah membesarkan namanya dan memilih menjadi mualaf. Dalam perbincangan bersama Deddy Corbuzier, Rae berbicara terbuka tentang keputusan hidupnya yang kini menjadi sorotan publik.

Rae tak munafik, ia menikmati beberapa aspek dari pekerjaannya dulu. Rae menegaskan hal yang paling ia nikmati bukanlah adegan yang ia lakoni, melainkan proses di balik layar.

"Apakah saya pernah menikmatinya? Ya, bagian yang saya nikmati adalah ketika harus pergi ke set. Di situ saya punya make-up artist. Saya tidak pernah merasa cantik dalam hidup saya. Karena saya punya make-up artist, saya jadi terlihat cantik," ungkap Rae Lil Black dalam podcast Close the Door.

Rae Lil Black jadi mualaf
Terungkap Motif Rae Lil Black Tinggalkan Industri Film Panas dan Memeluk Islam (Foto: IG Rae Lil Black)

Menurut Rae, suasana di lokasi syuting membuatnya merasa dihargai. Ia merasa diterima, terutama karena profesinya itu menjadi ruang pelarian dari sifat introvertnya.

"Dalam kehidupan nyata, untuk berbicara dengan laki-laki, anda harus bertindak. Atau untuk pergi ke suatu tempat, anda harus bergerak. Tapi kalau bekerja, anda harus pergi ke tempat kerja dan bertemu orang baru. Itu cara introvert memaksa diri untuk keluar," jelas Rae, yang kini berusia 28 tahun.

Rae kini memandang ke belakang dengan refleksi mendalam. Ia tak secara langsung mengaku menyesal, namun mengakui keputusan itu lahir dari pemikiran yang kini berbeda.

"Penyesalan adalah pertanyaan yang sulit. Tapi, setiap pilihan dalam hidup saya adalah pilihan yang memang saya inginkan," ujarnya. "Mungkin penyesalannya adalah saat itu saya berpikir itu adalah keputusan yang benar."

Perlahan, Rae mulai mempertanyakan arah hidupnya, termasuk impian membangun keluarga di masa depan. Di titik inilah ia mengaku dipertemukan dengan Islam.

"Bagaimana jika saya ingin menikah, lalu 5 tahun kemudian ingin memiliki anak?" ucapnya, merenungi masa depan. "Pada saat itu, saya bertemu Islam, dan itu adalah waktu yang tepat."

 

