Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Ajak Pembalap MotoGP Ikut Tren Yang Bener Aja, Rugi Dong

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |02:30 WIB
Abidzar Al Ghifari Ajak Pembalap MotoGP Ikut Tren <i>Yang Bener Aja, Rugi Dong</i>
Abidzar Al Ghifari ajak pembalap MotoGP ikut tren TikTok (Foto: Instagram/@abidzar73)
A
A
A

JAKARTAAbidzar Al-Ghifari berkesempatan mengikuti peluncuran salah satu tim MotoGP, VR46 Racing Team, di Italia. Momen saat ia mengikuti peluncuran tersebut bahkan dibagikan oleh putra almarhum Ustaz Jefri Al Buchori (Uje) itu di akun media sosialnya.

Menariknya, Abidzar mengajak dua pembalap MotoGP, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio untuk mengikuti tren baru di media sosial, yakni ‘yang bener aja, rugi dong’.

“Riders @vr46racingteam juga bisa @pertaminalub,” tulis Abidzar dalam keterangan unggahan videonya di akun Instagram pribadinya, @abidzar73.

Bezzecchi dan Di Giannantonio terlihat fasih dalam mengikuti tren tersebut yang diawali oleh Abidzar. Terlihat keduanya juga sangat terhibur dengan kata-kata tersebut yang memang berhasil menarik perhatian banyak orang.

Abidzar Al GhifarI

Abidzar Al Ghifari ajak pembalap MotoGP ikut tren TikTok (Foto: Instagram/@abidzar73)

“Yang benar aja,” ujar Abidzar di samping Bezzecchi dan Di Giannantonio.

“Rugi dong,” jawab kedua pembalap tersebut. Bahkan, kalimat yang menjadi viral di media sosial itu diucapkan sebanyak tiga kali.

Sebagai catatan, tren ‘yang bener aja, rugi dong' pertama kali diviralkan dua bapak-bapak melalui akun TikTok @atilanjiwo. Keduanya berada satu frame di rekaman yang berputar, dan masing-masing bergantian mengucapkan ‘yang bener aja’ dan ‘rugi dong’.

Meski terkesan sederhana, tapi tren tersebut cukup digemari banyak orang, termasuk Abidzar yang membawa tren tersebut mendunia. Video tersebut telah ditonton lebih dari 1,5 juta kali dengan mendapatkan lebih dari 90 ribu likes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141520/abidzar_al_ghifari-sW6u_large.jpg
Kawal Laporan Umi Pipik, Abidzar Al Ghifari: Ini Cara Saya Menjaga Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132829/abidzar_al_ghifari-bQr8_large.jpg
Abidzar Al Ghifari Akhirnya Bertemu dengan Netizen Penghina Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131283/abidzar_al_ghifari-8emK_large.jpg
Habis Dihujat, Abidzar Vakum dari Dunia Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130585/abidzar_al_ghifari-fmtJ_large.jpg
Alasan Abidzar Kirim Somasi ke Netizen Penghina Ibunya di Momen Ultah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/206/3112294/abidzar_al_ghifari-aDpi_large.jpg
Film A Business Proposal Sepi Penonton, Umi Pipik Pamer Kontrak Abidzar Al Ghifari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/33/3110531/abidzar_al_ghifari-aW8B_large.jpg
Penyebab Abidzar Al Ghifari Dihujat Usai Terlibat di Film A Business Proposal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement