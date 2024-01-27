Abidzar Al Ghifari Ajak Pembalap MotoGP Ikut Tren Yang Bener Aja, Rugi Dong

JAKARTA - Abidzar Al-Ghifari berkesempatan mengikuti peluncuran salah satu tim MotoGP, VR46 Racing Team, di Italia. Momen saat ia mengikuti peluncuran tersebut bahkan dibagikan oleh putra almarhum Ustaz Jefri Al Buchori (Uje) itu di akun media sosialnya.

Menariknya, Abidzar mengajak dua pembalap MotoGP, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio untuk mengikuti tren baru di media sosial, yakni ‘yang bener aja, rugi dong’.

“Riders @vr46racingteam juga bisa @pertaminalub,” tulis Abidzar dalam keterangan unggahan videonya di akun Instagram pribadinya, @abidzar73.

Bezzecchi dan Di Giannantonio terlihat fasih dalam mengikuti tren tersebut yang diawali oleh Abidzar. Terlihat keduanya juga sangat terhibur dengan kata-kata tersebut yang memang berhasil menarik perhatian banyak orang.

Abidzar Al Ghifari ajak pembalap MotoGP ikut tren TikTok (Foto: Instagram/@abidzar73)

“Yang benar aja,” ujar Abidzar di samping Bezzecchi dan Di Giannantonio.

“Rugi dong,” jawab kedua pembalap tersebut. Bahkan, kalimat yang menjadi viral di media sosial itu diucapkan sebanyak tiga kali.

Sebagai catatan, tren ‘yang bener aja, rugi dong' pertama kali diviralkan dua bapak-bapak melalui akun TikTok @atilanjiwo. Keduanya berada satu frame di rekaman yang berputar, dan masing-masing bergantian mengucapkan ‘yang bener aja’ dan ‘rugi dong’.

Meski terkesan sederhana, tapi tren tersebut cukup digemari banyak orang, termasuk Abidzar yang membawa tren tersebut mendunia. Video tersebut telah ditonton lebih dari 1,5 juta kali dengan mendapatkan lebih dari 90 ribu likes.