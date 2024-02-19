Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Cerai Perdana, Teuku Ryan: Saya Tidak Akan Buka Aib Ria Ricis

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |13:39 WIB
Sidang Cerai Perdana, Teuku Ryan: Saya Tidak Akan Buka Aib Ria Ricis
Teuku Ryan tak akan buka aib Ria Ricis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Ryan hadir di sidang perdana perceraiannya dengan Ria Ricis di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Diketahui, Ria Ricis dan Teuku Ryan sempat dibawa ke ruang mediasi 2 PA Jakarta Selatan untuk melakukan upaya damai.

Sidang Cerai Perdana, Teuku Ryan: Saya Tidak Akan Buka Aib Ria Ricis

Keduanya menjalani mediasi selama kurang lebih dua jam bersama hakim mediator.

Usai sidang, Teuku Ryan sendiri mengaku enggan membeberkan masalah rumah tangganya, termasuk aib sang istri.

"Mohon doanya dan intinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin sudah mempertahankan rumah tangga saya. Saya mohon doanya saja agar semuanya baik-baik saja," ujar Teuku Ryan di PA Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

"Saya tidak akan membalas maupun membuka aib istri saya, bagaimana pun juga saya tidak akan melakukan itu," sambungnya.

Sementara itu, Ria Ricis masih bungkam saat keluar dari ruang sidang. Dia memilih untuk meninggalkan Teuku Ryan dan langsung berjalan menuju ke mobilnya.

