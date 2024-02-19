Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanggapan Pihak Ria Ricis soal Rencana Damai Teuku Ryan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |13:07 WIB
Tanggapan Pihak Ria Ricis soal Rencana Damai Teuku Ryan
Tanggapan pihak Ria Ricis soal ajakan damai Teuku Ryan (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Ria Yunita alias Ria Ricis menanggapi rencana damai yang akan dilakukan suaminya, Teuku Ryan, di luar persidangan. Sebab, sidang mediasi yang digelar hari ini di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, belum menemui titik terang.

"Kalau kita tentu samalah tapi kan kembali lagi kepada klien kita (Ria Ricis-red). Keputusan tetap di klien," ujar Hendri K Siregar selaku kuasa hukum Ria Ricis.

Tanggapan Pihak Ria Ricis soal Rencana Damai Teuku Ryan

Hendri mengatakan jika upaya damai itu sejatinya sudah dilakukan sebelum sidang perdana digelar. Lagi-lagi, kata Hendri, upaya itu belum membuahkan hasil.

