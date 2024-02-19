Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Merasa Berat Digugat Cerai Ria Ricis, Teuku Ryan: Saya Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |12:18 WIB
Merasa Berat Digugat Cerai Ria Ricis, Teuku Ryan: Saya Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin
Teuku Ryan berat terima gugatan cerai Ria Ricis (Foto: Instagram/teukuryantr)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Ryan tampaknya merasa berat untuk menerima gugatan cerai yang dilayangkan oleh istrinya, Ria Ricis di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Diketahui, Teuku Ryan dan Ria Ricis hadir di sidang perdana perceraian mereka yang berlangsung pagi ini, Senin (19/2/2024). Keduanya tiba secara terpisah dan tak terlihat saling bertegur sapa ketika bertemu di ruang sidang PA Jaksel.

Ryan mengaku masih berat dengan adanya gugatan cerai dari sang istri. Dia bahkan mengklaim sudah berusaha secara maksimal untuk mempertahankan rumah tangganya itu.

"Intinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin sudah mempertahankan rumah tangga saya. Saya mohon doanya saja agar semuanya baik-baik saja," ujar Teuku Ryan di PA Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Teuku Ryan (Ravie)

Teuku Ryan berat terima gugatan cerai Ria Ricis (Foto: Ravie/MPI)


Teuku Ryan juga tak ingin membeberkan masalah rumah tangganya dengan Ricis. Dia memilih untuk menutupi aib sang istri agar tak menimbulkan fitnah di kalangan publik.

