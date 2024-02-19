Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Chasmala Ungkap Makna Lagu Pria Idaman

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:22 WIB
The Chasmala Ungkap Makna Lagu Pria Idaman
The Chasmala berkarya dengan hati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Grup musik The Chasmala belum lama ini berhasil merilis single terbarunya bertajuk “Pria Idaman”. Grup musik yang terdiri dari kakak beradik Irfan dan Denny ini akhirnya menambahkan satu orang personil yaitu Pieter Anroputra untuk berperan sebagai vokalis di dalam grup musik tersebut. Meskipun bukan sosok yang baru dalam industri musik Indonesia, ternyata Pieter sebelumnya sudah menghasilkan beberapa mini album sebelumnya.

Bercerita tentang seorang pria yang selalu tersakiti oleh pasangan, The Chasmala mengaku tidak begitu merasa kesulitan saat proses penggarapan lagu tersebut. Bahkan Irfan sebagai keyboard mengaku untuk menciptakan sebuah lagu menurutnya di zaman sekarang ini tidak ada bedanya dengan Zaman dulu.

The Chasmala Ungkap Makna Lagu Pria Idaman

“Saya sih bikin lagu ya bikin aja. Karena kan yang beda jamannya aja,” kata Irfan saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta.

“Malah jadi lebih mudah, sekarang orang bikin lagu bisa pakai HP dan sekarang ada kesempatan yang penting spontanitasnya aja,” tambah Denny.

Tidak heran jika lagu ini menjadi karya yang luar biasa, mengingat siapa yang berada di baliknya. dengan sentuhan keyboard dari Irfan, suara lembut dari Pieter, dan alunan gitar dari Denny, lagu ini tercipta sebagai komposisi harmonis yang memikat pendengar dengan ceritanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
