Jawaban Serius Komeng saat Ditanya Upaya Memajukan Jawa Barat

Jawaban serius Komeng saat ditanya upaya memajukan Jawa Barat. (Foto: Starpro Indonesia)

JAKARTA - Komeng punya jawaban sendiri ketika ditanya upayanya sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memajukan Jawa Barat. Dia mengaku, program kerjanya sangat lekat dengan profesinya sebagai seniman.

“Saya akan mulai dari diri sendiri, karena saya tidak mewakili kepentingan partai. Saya akan bergerak dari apa yang saya tahu, yaitu kesenian. Saya tak akan menyentuh sesuatu di luar itu,” ujarnya dikutip dari tayangan FYP, Jumat (16/2/2024).

Karena itu, menurut Komeng, dia akan menghidupkan kegiatan berkesenian untuk menghibur masyarakat. Sang komedian menilai, seni dan budaya bisa menjadi ‘senjata’ untuk memajukan sebuah bangsa.

“Negara bisa maju kalo kebudayaannya maju. Lihat Korea Selatan. Bagaimana negara memfasilitasi kegiatan berkesenian warganya sampai akhirnya industri K-Pop dan film mereka bisa mengangkat negaranya,” ujarnya.

Karena itu, Komeng yakin, seni dan budaya akan bisa membawa Indonesia ke hal yang positif. Atas pernyataannya tersebut, sang komedian menerima pujian dan respons positif warganet.

“Jujur tetap lucu, tapi pandangannya tentang negara keren! Meski serius, namun dia tetap menjelaskannya dengan cara yang lucu. Pantas saja banyak yang pilih Komeng,” ujar akun @raja***.