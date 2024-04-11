Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ucapan Selamat Idul Fitri Komeng Bareng Keluarga Bikin Netizen Ngakak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:05 WIB
Ucapan Selamat Idul Fitri Komeng Bareng Keluarga Bikin Netizen Ngakak
Ucapan selamat Idul Fitri dari Komeng bikin ngakak (Foto: Instagram/komeng.original)
A
A
A

JAKARTA - Komeng kembali menjadi sorotan usai  video ucapan selamat Idul Fitrinya viral dan bikin ngakak netizen. Momen itu bahkan terlihat di Instagram Caleg DPD Jawa Barat ini.

Dalam videonya, pria 53 tahun ini terlihat tampil bersama istri dan kedua putranya menyampaikan ucapan selamat lebaran untuk para netizen.

“Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga amalan kita semua diterima Allah SWT,” ungkap Komeng di Instagram-nya, @komeng.original.

Sekilas tak ada yang aneh dengan ucapan selamat lebaran dari keluarga Komeng ini. Sampai di momen Komeng menyebut kata ‘spontan’ yang kemudian disahuti oleh kedua putranya.

“Semoga kita terus berbuat baik secara spontan,” tambah Komeng.

Komeng

Ucapan selamat Idul Fitri dari Komeng bikin ngakak (Foto: Instagram/komeng.original)

“Uhuy,” jawab kedua putranya.

Mendengarnya, Komeng berusaha mencari kata ganti ‘spontan’ agar tak dijawab oleh anak-anaknya. Ia menjelaskan agar kedepannya, mereka bisa tetap berbuat baik secara langsung tanpa diminta.

“Ke depannya juga kita tetap berbuat baik, maksudnya berbuat baik secara reflek. Itu maksudnya spontan,” jawab Komeng.

Mendengar kata spontan, anak-anak Komeng kembali menjawabnya dengan ‘uhuy’ yang bikin Komeng geleng-geleng kepala.

Momen kocak keluarga Komeng mengucapkan selamat lebaran ini bikin ngakak para netizen. Warganet juga salfok dengan istri Komeng yang sukses tahan tawa di tengah kekocakan bapak dan anak-anaknya ini.

Halaman:
1 2
