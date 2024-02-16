Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Kampanye DPD RI, Komeng: Saya Tidak Ada Ambisi

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |13:52 WIB
Tak Kampanye DPD RI, Komeng: Saya Tidak Ada Ambisi
Komeng nyalon DPD RI (Foto: ist)
JAKARTA - Pelawak Alfiansyah Bustami atau akrab dikenal Komeng tak melakukan kampanye ketika mencalonkan diri sebagai senator DPD RI. Namun demikian, dirinya bisa unggul sementara real count KPU pemilihan DPD dapil Jabar.

Diketahui, berdasarkan data terakhir dalam situs pemilu2024.kpu.go.id, Jumat (16/2/2024) per pukul 10.19 WIB, Komeng tercatat mendapat perolehan suara sebesar 700.966. Suara Komeng terunggul dari 53 calon lainnya.

Tak Kampanye DPD Ri, Komeng: Saya Tidak Ada Ambisi

"Saya emang nggak ada ambisi, saya biasa aja cuman itu saya mau perjuangin yang tadi aja (hari komedi dan seni budaya). Saya udah yang masuk alhamdulillah, nggak masuk juga dan sibuk syuting aja," ujar Komeng saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan Jumat (16/2/2024).

Komeng juga mengaku kerap bercanda ketika ditanya orang-orang soal majunya sebagai caleg DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat. Karena tak mempunyai ambisi apapun, dan hanya ingin memperjuangkan aspirasi seniman di Tanah Air.

"Saya suka bercanda aja kalau ada yang nanya ‘bang nyaleg ya?’ Saya suka jawab iya kalau memang pada mau gitu-gitu aja, nggak pernah gimana-gimana," ucap Komeng sembari tertawa.

"Di IG aja nggak ada (konten politik) mungkin itu yang bikin orang kaget ya. Saya kalau kampanye orang nggak akan kaget ya, kayak orang nggak pernah ketemu Tuyul terus ketemu Tuyul," tambahnya.

Lebih lanjut disinggung banyak orang mengucapkan selamat ketika melihat hasil real count KPU sementara. Komeng enggan berkomentar banyak, karena proses perhitungan suara masih belum final.

"Saya emang nggak pernah apa ya istilahnya buat saya hidup biasa aja nggak usah pusing makanya saya ajak orang bercanda. Saya tidak terlalu gimana-gimana, hidup biasa aja. Makanya pas ditanya Abdel soal di Twitter, ane jawab begitu aja," imbuhnya.

"Belum titik, masih koma karena masih penghitungan ya kalau menurut mereka kan seminggu atau 10 hari, ngitung suara lama kan pake tangan," tutur Komeng.

