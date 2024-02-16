Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Orang Tua Muhammad Fardhana Tahu Calon Menantunya Artis

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |15:55 WIB
Reaksi Orang Tua Muhammad Fardhana Tahu Calon Menantunya Artis
Reaksi orang tua Muhammad Fardhana tahu calon mantunya artis (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

JAKARTA - Orang tua Lettu Muhammad Fardhana, kekasih Ayu Ting Ting, mengaku tak menyangka bisa mendapat calon menantu dari kalangan artis.

Ayah Fardhana, Dharsyi Akib, turut menanggapi terkait calon menantunya yang berasal dari kalangan artis.

Reaksi Orang Tua Muhammad Fardhana Tahu Calon Menantunya Artis

"Ya kita biasa biasa aja, karena saya nggak mandang latar belakangnya apa, silahkan aja dia yang mau menikah kok," kata Dharsyi saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur, belum lama ini.

Dharsyi selama ini dirinya belum pernah bertemu langsung oleh Ayu Ting Ting. Acara lamaran anaknya pun menjadi momen perdana dirinya mengenal pelantun Geboy Mujair itu.

"Dari TV (selama ini lihatnya), kalau langsung belum. (Pertama kali) Pas lamaran itu," lanjut Dharsyi.

Halaman:
1 2
