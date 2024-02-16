Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Ayu Ting Ting Dapatkan Restu Bilqis untuk Menikah dengan Muhammad Fardhan

Nafisa Tahira , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:05 WIB
Cara Ayu Ting Ting Dapatkan Restu Bilqis untuk Menikah dengan Muhammad Fardhan
Cara Ayu Ting Ting dapatkan restu Bilqis untuk menikah dengan Muhammad Fardhana. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Sebelum menerima lamaran Lettu Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting mengaku lebih dahulu meminta restu putrinya, Bilqis Khumairah Razak. Di luar dugaan, anaknya menerima dengan tangan terbuka sosok Fardhana. 

“Bilqis sekarang sudah berusia 10 tahun mau masuk 11 tahun. Sekarang, dia sudah bisa diajak diskusi dan mulai mengemukakan pendapatnya,” kata pelantun Alamat Palsu tersebut seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Jumat (16/2/2024). 

Ayu Ting Ting mengaku, selain orangtua restu Bilqis adalah hal penting baginya dalam menentukan pasangan. Karena itu, dia merasa bersyukur, karena putrinya tersebut sudah mengerti dan mau memberi restu untuknya dan Fardhana. 

“Bilqis bilang, dia mau saya bahagia. Karena itu, dia menerima Mas Dhana sebagai pasangan saya. Mungkin, ini saat yang tepat untuk saya memiliki pasangan lagi. Karena Bilqis juga sudah mengerti dan mau menerima,” tuturnya lagi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement