Cara Ayu Ting Ting Dapatkan Restu Bilqis untuk Menikah dengan Muhammad Fardhan

JAKARTA - Sebelum menerima lamaran Lettu Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting mengaku lebih dahulu meminta restu putrinya, Bilqis Khumairah Razak. Di luar dugaan, anaknya menerima dengan tangan terbuka sosok Fardhana.

“Bilqis sekarang sudah berusia 10 tahun mau masuk 11 tahun. Sekarang, dia sudah bisa diajak diskusi dan mulai mengemukakan pendapatnya,” kata pelantun Alamat Palsu tersebut seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Jumat (16/2/2024).

BACA JUGA: Ayah Muhammad Fardhana Ungkap Sifat Ayu Ting Ting yang Bikin Kagum

Ayu Ting Ting mengaku, selain orangtua restu Bilqis adalah hal penting baginya dalam menentukan pasangan. Karena itu, dia merasa bersyukur, karena putrinya tersebut sudah mengerti dan mau memberi restu untuknya dan Fardhana.

“Bilqis bilang, dia mau saya bahagia. Karena itu, dia menerima Mas Dhana sebagai pasangan saya. Mungkin, ini saat yang tepat untuk saya memiliki pasangan lagi. Karena Bilqis juga sudah mengerti dan mau menerima,” tuturnya lagi.