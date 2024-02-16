Rakhano Bicara Keikhlasan di Single Kedua

JAKARTA - Rakhano akhirnya merilis lagu keduanya yang berjudul Berteman Saja Dulu, yang diciptakan oleh Aldi Nada Permana. Jika tema pada single pertamanya, mengisahkan tentang seseorang yang enggan berpisah tetapi harus belajar merelakannya, karya terbarunya kali ini berkisah tentang benih cinta yang tersemat dalam persahabatan.

Faqih Rakhanoto, atau yang akrab disapa Rakhano, menjelaskan lagu keduanya menceritakan tentang hubungan antara pria dan wanita. Sang pria dalam lagu tersebut diam-diam menyukai sang wanita, namun tak berani mengungkapkan perasaannya karena takut merusak persahabatan.

Ia harus ikhlas dan berpikir bahwa mungkin saat ini adalah waktu untuk hanya berteman dulu, dengan harapan suatu hari nanti bisa mengungkapkan perasaannya.

Rakhano, yang merasa jatuh cinta dengan lagu tersebut sejak pertama kali mendengarnya, menyebut bahwa lagu ini memiliki nuansa yang sangat cocok untuk platform TikTok. Ia juga mengakui bahwa proses rekaman lagu ini tidak memakan waktu lama, tetapi tetap menghadapi tantangan untuk menyampaikan pesan dan nuansa lagu dengan baik.

“Dari awal, aku sudah dapat vibe lagu ini yang, menurutku, TikTok-able. Rasanya, aku bisa membayangkan waktu lagu ini dipakai di video-video galau yang dibuat orang-orang. Saat menyanyikannya juga, aku tidak butuh banyak latihan karena sudah langsung terasa feel-nya dan nadanya pun sesuai dengan tipe suaraku,” jelas Rakhano.

Perilisan single kedua ini pada bulan Februari menjadi berkah bagi Rakhano, karena bulan ini juga merupakan bulan kelahirannya. Ia menyatakan kebahagiannya dapat merayakan ulang tahunnya dengan merilis single baru, menjadikannya momen yang istimewa. Ia berharap bahwa ini akan menjadi sesuatu yang positif untuk karyanya dan karier musiknya di masa depan.

Dalam single terbarunya, Rakhano mencatat adanya perubahan, terutama dalam penggunaan instrumen yang lebih akustik dan nyata dibandingkan dengan single sebelumnya. Ia menyebut bahwa ia telah belajar lebih banyak tentang tipe suaranya dan genre musik yang lebih cocok untuknya dari pengalaman dengan single pertamanya.

“Mudah bukan berarti tidak ada tantangan. Lagu ini memang sederhana dan nadanya tidak susah, tapi karena itu, tantanganku adalah bagaimana cara aku membawakannya agar orang bisa merasakan pesan dan nuansa yang ingin disampaikan lagu ini. Untuk itu, aku harus menggali lebih dalam feel dan soul lagunya,” jelasnya.

