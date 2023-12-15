Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Musik Jadi Obat Penyemangat Rakhano saat Letih Beraktivitas

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |00:01 WIB
Musik Jadi Obat Penyemangat Rakhano saat Letih Beraktivitas
Musik jadi obat penyemangat Rakhano (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rakhano ketika menjalani kesibukan, menjadikan musik menjadi sumber semangat. Di tengah padatnya aktivitas, Rakhano memiliki lagu andalan yang menjadi pendorong energi tambahan.

Sebagai mahasiswa dengan jadwal yang padat dan beragam kelas, rutinitas serta tugas kampus sering kali membuatnya merasa penuh dengan pikiran. Untuk mengembalikan semangatnya, musik menjadi fokusnya dan mampu membuatnya merasa bahagia.

Musik Jadi Obat Penyemangat Rakhano saat Letih Beraktivitas

"Terkadang saya kuliah sampai larut malam dan perjalanan dari kampus ke rumah cukup jauh. Kadang setelah pulang dari kuliah dan sampai di kamar, tubuh sudah terasa sangat lelah dan butuh istirahat," curhatnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
