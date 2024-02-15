Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap! Panggilan Sayang Muhammad Fardhana untuk Ayu Ting Ting

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |23:45 WIB
Terungkap! Panggilan Sayang Muhammad Fardhana untuk Ayu Ting Ting
Panggilan sayang Muhammad Fardhana untuk Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana belakangan ramai menjadi sorotan. Bahkan Ayu pun sempat blakblakan membeberkan panggilan sayang darinya untuk sang calon suami, yakni Mas Dhana.

Menariknya, baru-baru ini diketahui jika Dhana pun memiliki panggilan sayang untuk Ayu. Bukan memanggilnya dengan sebutan Sayang atau Cinta, Dhana justru memanggil ibu dari Bilqis Khumairah itu dengan sebutan Lina.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan Ayu Ting Ting di akun Instagram Storynya saat memperlihatkan hadiah Valentine dari Dhana untuknya. Dalam unggahannya, Ayu tampak memperlihatkan surat yang ada di buket bunga pemberian calon suaminya, di mana ia memanggil pelantun Geboy Mujaer itu dengan panggilan Lina.

"Dear Lina, untuk kamu jawaban dari doa-doaku," tulis Muhammad Fardhana dalam suratnya untuk Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting

Panggilan sayang Muhammad Fardhana untuk Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)

Lina sendiri tampaknya diambil dari nama asli Ayu Ting Ting yakni Ayu Rosmalina. Melihat hal itu, para netizen di akun Instagram @ayudandhana pum tampak ramai dan merasa gemas dengan pasangan tersebut.

"Krn nama Ayu mungkin sudah biasa & nama akhir luar biasa . Sama seperti fardana diambil nama belakang mas dana . Uhuk," tulis alpa***.

"Dia beda sendiri ya. Semua pada manggil ayu eh ini mas Dhana malah beda sendiri "Lina"," sambung fa.tma***.

Halaman:
1 2
