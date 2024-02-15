Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Dapat Hadiah Valentine dari Calon Suami

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |15:34 WIB
Ayu Ting Ting Dapat Hadiah Valentine dari Calon Suami
Ayu Ting Ting dapat hadiah valentine dari calon suami (Foto: Instagram @ayutingting92)
JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting saat ini tengah berbahagia. Setelah dilamar oleh pria pilihan hatinya, ibu satu anak ini membagikan perlakuan-perlakuan istimewa kekasihnya tepat di momen hari kasih sayang yang jatuh pada Rabu, 14 Februari kemarin.

Melalui Instagram storynya, Ayu terlihat membagikan foto buket bunga yang didapatkannya dari sang calon suami, Lettu Muhammad Fardhana. Dalam buket yang didominasi warna coklat dan putih tersebut, terdapat bunga tulip, mawar putih, krisan serta balon berbentuk hati.

Tak hanya itu, Dhana juga turut menyertakan kartu ucapan berisi pesan romantis untuk calon istrinya.

”Dear Love, untuk kamu jawaban dari doa-doaku,” bunyi pesan romantis yang tulis Dhana untuk Ayu.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Ayu Ting Ting dapat hadiah valentine dari calon suami (Foto: Instagram @ayutingting92)


Bahagia mendapat buket bunga dari Dhan, Ayu pun membalas ucapan pria tersebut dengan kata-kata yang tak kalah romantis.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
