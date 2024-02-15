Aaliyah Massaid Dikasihani Usai Thariq Halilintar Gagal Jadi Anggota Dewan

JAKARTA - Thariq Halilintar tampaknya tidak akan terpilih menjadi anggota legislatif. Hal tersebut dikarenakan suara yang ia peroleh sangat sedikit jika dibandingkan dengan rekan-rekan satu Partainya.

Mengetahui hal tersebut, netizen pun ramai mengasihani Aaliyah Massaid. Pasalnya sejak beberapa waktu lalu, Aaliyah sering kali ikut menemani Thariq melakukan kampanye di berbagai tempat.

Tak hanya itu, dikutip dari akun Instagram @lambe_danu, netizen pun ramai mengasihani Aaliyah yang dianggap gagal menjadi istri pejabat. Sebab, para penggemarnya sempat menyebut jika putri Reza Artamevia itu sangat cocok jika berdampingan dengan Thariq.

"Hiyaaaa.....mba A gagal jd istri anggota dewan, duhh udh deh bapak T, balik aja jualan live tiap malam, siapa tau klo dibantu A bakal laris kan. Atau mau buat lagu galau lg? Atau mau konten bucin ugal2an sm mba A?," tulis taqheu***.

Aaliyah Massaid dikasihani usai Thariq Halilintar gagal jadi anggota dewan (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)

"Si A Gagal jadi nyonya Pejabat padahal kata fans nya uda cocok hahha kasian," sambung elru***.