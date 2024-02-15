Baru Kantongi 58 Suara, Thariq Halilintar Terancam Gagal Jadi Anggota Legislatif

JAKARTA - Thariq Halilintar tampaknya akan gagal dalam pencalonan perdananya sebagai anggota legislatif. Pasalnya, usai maju sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 6, sampai saat ini ia hanya mendapatkan suara yang cukup sedikit.

Diketahui, jumlah tersebut memang belum final dan bisa bertambah. Namun, jumlah yang diperoleh oleh kekasih Aaliyah Massaid ini bisa dikatakan sangat jauh dibandingkan rekan-rekannya yang lain.

Dikutip dari website pemilu2024.kpu.go.id, sampai saat ini Thariq hanya mampu meraih suara sebanyak 58 orang. Perolehan tersebut jelas cukup sedikit, apalagi jika dibandingkan dengan rekan satu partainya, Doni Maradona dan Alun Himawan yang telah mengantongi 800 lebih suara.

Melihat suara Thariq di pemilu yang cukup sedikit, netizen pun ramai memberikan komentar. Bahkan tak sedikit yang mengaku batal mencoblos adik dari Atta Halilintar ini lantaran hubungan asmaranya dengan Fuji telah kandas.

Thariq Halilintar gagal jadi anggota legislatif (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)





"Teman ku yg orang Bogor cerita, emak emak tetangga dia gak jadi nyoblos Thoriq gara2 dia putus sama Fuji, soalnya Mak Mak itu pada fans Fuji,aku ketawa sampai sakit perut diceritain..," kata jenny***.

"Salut sama warga bogor ga terpengaruh caleg yg prestasinya cuma kebucinan," lanjut milan***.

"Kemarin pas buka kertas suara emang lihat nama dia, tapi mohon maaf gk saya coblos karena memang meragukan..," sambung mellor***.

