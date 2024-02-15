Taemin SHINee Dirumorkan Pacaran dengan Dancer Cantik NOZE

SEOUL - Taemin SHINee dikabarkan berpacaran dengan dancer cantik NOZE. Rumor tersebut mencuat dan menjadi perbincangan hangat fans dan warganet Korea, pada 15 Februari 2024.

Rumor tersebut bermula dari unggahan warganet China yang mengklaim memiliki bukti keduanya tengah menjalin hubungan asmara. Salah satu buktinya adalah foto NOZE yang mengenakan baju tidur dengan latar wallpaper rumah Taemin.

Kecurigaan selanjutnya adalah ketika Taemin yang jarang menggunakan media sosial itu selalu mengunggah sesuatu di waktu yang berdekatan dengan NOZE. Bahkan ada unggahan yang hanya berjarak 2 menit.

Tak hanya itu, warganet juga menyadari, foto matahari terbenam yang diunggah NOZE tampak sama dengan foto pemandangan yang diunggah Taemin dari rumahnya. Kesamaan itu terlihat dari pegunungan dan dedaunan di sudut foto.

Detail kecil pun tak luput dari perhatian warganet. Seperti kebiasaan Taemin menggunakan emoji hati berwarna hitam pada username akun Bubble dan caption Instagram pribadinya. NOZE juga menggunakan emoji serupa untuk caption unggahannya di Instagram.

Kedekatan NOZE dan Taemin bermula ketika bintang Street Woman Fighter tersebut menjadi backup dancer personel SHINee tersebut. Dia juga menjadi backup dancer Taemin dalam video klip Guilty yang dirilis pada 30 Oktober 2023.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari SM Entertainment terkait rumor asmara Taemin tersebut. Namun rumor tersebut sudah menimbulkan pro dan kontra penggemar di berbagai forum online.