HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inul Daratista Bahagia Pajak Hiburan Batal Naik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |03:30 WIB
Inul Daratista Bahagia Pajak Hiburan Batal Naik
Inul Daratista bahagia pajak hiburan batal naik (Foto: Instagram/inul.d)
A
A
A

JAKARTA - Inul Daratista memberikan reaksinya saat mengetahui bahwa pajak hiburan batal naik. Istri Adam Suseno ini jelas sangat bahagia, mengingat usahanya selama ini untuk membatalkan kenaikan pajak hiburan membuahkan hasil.

"Nah fix ya ga naik, jangan sampai saya dan abang HP (Hotman Paris) berkumandang lagi," kata Inul Daratista di Instagramnya.

Lebih lanjut, pemilik Goyang Ngebor ini mengatakan bahwa usaha yang ia miliki, cukup banyak memberikan pemasukan pada negara, terutama bagi para karyawan. Kini, setelah kenaikan pajak batal dilakukan, ia pun gembira lantaran bisa terus mempekerjakan karyawannya.

Tak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah mendukungnya.

Inul Daratista

Inul Daratista bahagia pajak hiburan batal naik (Foto: Selvianus/MPI)


"Terima kasih bang sosmed dan kakak netizen atas supportnya. Allah Maha kasih-Maha Sayang," ucap Inul Daratista.

Sementara itu, melalui unggahannya pula Inul berharap agar pemerintah tidak lagi membuat peraturan sendiri. Apalagi sampai berpotensi merugikan banyak pihak.

Bahkan ke depannya, Inul pun mengaku tak akan ragu untuk kembali menyuarakan pendapatnya jika dirasa ada peraturan aneh yang dibuat oleh pemerintah dan berpotensi merugikan banyak pihak.

