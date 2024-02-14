Jawaban Lee Dong Wook Ketika Diminta Fans Masuk Islam

Reaksi Lee Dong Wook ketika diminta fans masuk Islam. (Foto: Instagram/@leedongwook_official)

JAKARTA - Video lawas Lee Dong Wook saat diminta fans menjadi mualaf kembali viral di TikTok. Dalam video tersebut, dia menanggapi dengan sopan permintaan salah satu penggemarnya tersebut saat Live, pada 2022.

"Saat aku bilang alkohol tadi, mataku langsung tertuju pada komentar ini. 'Bisakah kau menjadi seorang muslim?'" katanya dalam video V-Live yang diunggah kembali oleh akun TikTok choi_timjangnim, pada 13 Februari 2024.

Lee Dong Wook kemudian menatap kamera dan mengatakan, "Maaf, (tapi) aku minum (alkohol). Maafkan aku."

Pernyataan aktor Goblin tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet yang mengapresiasi pengetahuan Lee Dong Wook tentang Islam. "Setidaknya, dia tahu bahwa dalam Islam tidak boleh minum. Itu saja, aku sudah bangga sih," kata akun @dunialea.