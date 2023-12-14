Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru Lee Dong Wook A Shop for Killers Tayang Januari 2024

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:05 WIB
Drama Baru Lee Dong Wook <i>A Shop for Killers</i> Tayang Januari 2024
Drama baru Lee Dong Wook, A Shop for Killers, tayang pada 17 Januari 2024. (Foto: Instagram/@leedongwook_official)
SEOUL - Drama baru Lee Dong Wook, A Shop for Killers, dijadwalkan mulai tayang pertengahan tahun 2024. Hal itu diumumkan Disney+ sebagai platform yang akan menayangkan drama tersebut. 

Serial A Shop for Killers diadaptasi dari novel karya Kang Ji Young, penulis asli novel The Killer’s Shopping List. Kisahnya tentang Jung Ji An yang hidup bersama pamannya, Jung Jin, setelah orangtuanya meninggal.

Jung Jin mengurus Ji An sambil menjalankan sebuah pusat perbelanjaan misterius. Karakter Jung Jin akan diperankan oleh Lee Dong Wook, sementara Kim Hye Joon menghidupkan karakter sang keponakan, Jung Ji An.

Foto teaser terbaru A Shop for Killers menampilkan troli dengan berbagai barang dan senjata yang tak dimiliki pusat perbelanjaan pada umumnya. Dari pistol, kapak, masker gas, dan papan bahaya.

Drama baru Lee Dong Wook, A Shop for Killer tayang pada 17 Januari 2024. (Foto: Disney+)

Bersama Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon, drama ini juga akan dibintangi oleh Seo Hyun Woo, Jo Han Sun, Park Ji Bin, Geum Hae Na, dan Kim Min. Serial A Shop for Killers akan mulai tayang pada 17 Januari 2024.*

(SIS)

