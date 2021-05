SEOUL - Dua aktor Goblin, Lee Dong Wook dan Kim Go Eun reuni dalam program variety show terbaru JTBC, The Sea I Desire. Program baru ini, kabarnya akan digarap oleh tim produksi yang juga menggarap Begin Again.

Program baru ini merupakan acara healing di mana para artis akan menghadirkan musik dan makanan rumahan di sebuah bar yang terletak di dekat laut. Program ini identik dengan tiga kata kunci: laut, bar, dan permohonan.

Para tamu yang berkunjung ke bar tersebut dapat melepas sejenak rutinitas keseharian mereka dan menikmati hari spesial dengan laut, musik, dan makanan enak. Selain Dong Wook dan Go Eun, program ini juga akan dibintangi Yoon Jong Shin, Lee Ji Ah, Onew ‘SHINee’, dan Lee Suhyun ‘AKMU’.

Secara spesifik, Lee Ji Ah akan berperan sebagai head chef dan mengurusi menu dalam bar tersebut. Lee Dong Wook menjadi head bartender yang juga jago menyelam dan memasak.

Dengan sertifikat scuba diving, Kim Go Eun bertanggung jawab sebagai petugas pantai, sementara Yoon Jong Shin akan menampilkan kisahnya melalui musik. Onew ‘SHINee’ tak hanya bernyanyi dalam program ini.

Baca juga: Kim Go Eun Donasikan Rp641 Juta di Hari Anak

Onew juga bertugas membuat kue di bar tersebut. Sementara Lee Suhyun akan menghibur tamu bar dengan suaranya yang merdu dan unik. Tak hanya memasak dan bernyanyi, keenam bintang The Sea I Desire juga akan terlibat langsung dengan manajemen dan penataan interior bar tersebut. Sebagai tambahan, penyanyi melankolis Jung Dong Hwan dan Zai.Ro akan menampilkan kemampuan bernyanyi mereka dalam The Sea I Desire. Program ini disutradarai oleh Song Gwang Jong yang juga menggarap Begin Again. Rencananya, JTBC akan menayangkan The Sea I Desire pada 29 Juni 2021, pukul 21.00 KST.* Baca juga: Dituding Alami Tekanan Batin, Alyssa Soebandono Beri Jawaban Bijak