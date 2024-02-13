Advertisement
TV SCOOP

Promo Spesial Vision+ di Momen Valentine, Diskon 10 Persen di Berbagai Platform E-commerce

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |12:56 WIB
Promo Spesial Vision+ di Momen Valentine, Diskon 10 Persen di Berbagai Platform E-commerce
Diskon spesial Vision+ di bulan Valentine. (Foto: MNC Media)




JAKARTA - Vision+ menghadirkan promo eksklusif di bulan penuh cinta. Promo itu diberikan platform tersebut dengan menggandeng beberapa e-commerce terkemuka, seperti Aladin Mall, Shopee, Tokopedia, TIX ID, Bukalapak, Blibli, dan Lazada,

Promo eksklusif itu berupa diskon 10 persen untuk pembelian voucher Vision+ Premium Sports dengan potongan harga maksimal Rp14.000. Voucher tersebut akan memberikan Anda akses ke berbagai pertandingan olahraga, dari MotoGP, BWF, dan Piala Asia.

Tak hanya pertandingan olahraga, Anda juga bisa menikmati tayangan premium Vision+ lainnya lewat promo ini. Dengan begitu, pelanggan dapat menikmati konten premium Vision+ dengan harga lebih ekonomis.

Pembelian voucher Vision+ Premium Sports dengan diskon 10 persen ini dapat dilakukan melalui Aladin Mall, Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan TIX ID, sepanjang periode 11 hingga 20 Februari 2024.

