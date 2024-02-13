Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Lamaran, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Pamer Foto Mesra

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |21:56 WIB
Usai Lamaran, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Pamer Foto Mesra
Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana unggah foto mesra (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana akhirnya membagikan foto-foto kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing. Bukan lagi foto saat momen pertunangan yang sempat menggemparkan publik, kali ini mereka pamer foto mesra saat makan bersama.

Bak dua sejoli yang sedang kasmaran, keduanya duduk berdampingan dengan tangan yang saling bertaut satu sama lain. Senyum merekah selalu dipamerkan dalam setiap foto yang diunggah.

Usai Lamaran, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Pamer Foto Mesra

Melalui unggahan tersebut, pria yang akrab disapa Dana itu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mengirimkan doa-doa terbaik serta dukungan penuh untuk hubungannya dan Ayu Ting Ting. Dana menilai hal itu sebagai bentuk cinta yang luar biasa kepadanya dan sang kekasih.

"Mengirimkan pesan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku yang tulus atas semua cinta, harapan dan doa. Sangat berterima kasih atas dukungan yang tak tergoyahkan," ujar Muhammad Fardhana dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @derazala, Selasa (13/2/2024).

Bukan hanya Dana, Ayu Ting Ting juga nampaknya menyadari betul bahwa momen pertunangannya dan Dana mencuri perhatian publik hingga banyak doa-doa dan harapan terbaik yang mengiringi langkah mereka. Banyak netizen yang menantikan momen ini hingga nantinya Ayu resmi melepas status jandanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement