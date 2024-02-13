Usai Lamaran, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Pamer Foto Mesra

JAKARTA - Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana akhirnya membagikan foto-foto kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing. Bukan lagi foto saat momen pertunangan yang sempat menggemparkan publik, kali ini mereka pamer foto mesra saat makan bersama.

Bak dua sejoli yang sedang kasmaran, keduanya duduk berdampingan dengan tangan yang saling bertaut satu sama lain. Senyum merekah selalu dipamerkan dalam setiap foto yang diunggah.

Melalui unggahan tersebut, pria yang akrab disapa Dana itu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mengirimkan doa-doa terbaik serta dukungan penuh untuk hubungannya dan Ayu Ting Ting. Dana menilai hal itu sebagai bentuk cinta yang luar biasa kepadanya dan sang kekasih.

"Mengirimkan pesan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku yang tulus atas semua cinta, harapan dan doa. Sangat berterima kasih atas dukungan yang tak tergoyahkan," ujar Muhammad Fardhana dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @derazala, Selasa (13/2/2024).

Bukan hanya Dana, Ayu Ting Ting juga nampaknya menyadari betul bahwa momen pertunangannya dan Dana mencuri perhatian publik hingga banyak doa-doa dan harapan terbaik yang mengiringi langkah mereka. Banyak netizen yang menantikan momen ini hingga nantinya Ayu resmi melepas status jandanya.