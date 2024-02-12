Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Dikabarkan Menikah Tahun Ini, Ayah Ojak: Doakan Saja

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:20 WIB
Ayu Ting Ting Dikabarkan Menikah Tahun Ini, Ayah Ojak: Doakan Saja
Ayu Ting Ting dikabarkan menikah tahun ini, Ayah Ojak buka suara. (Foto: Aliencophoto/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting ramai dikabarkan akan menikah dengan Lettu Muhammad Fardhana tahun ini setelah dilamar pada 3 Februari 2024. Lalu apa kata Abdul Rozak selaku ayah kandung sang pedangdut? 

Pria yang akrab disapa Ayah Ojak itu enggan mengungkapkan tanggal pasti pernikahan putrinya dengan anggota TNI tersebut. “Doakan saja ya,” katanya sambil tersenyum seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (12/2/2024).

Seperti sang ayah, pelantun Sambalado itu juga terbilang tertutup terkait rencana pernikahannya. Tidak membenarkan ataupun membantah kabar pernikahannya digelar tahun ini, Ayu Ting Ting hanya meminta dukungan doa dari publik. 

“Doakan saja ya. Semoga semua persiapannya dipermudah sama Allah. Aamin,” ungkap ibu satu anak tersebut dalam program Brownis, pada 7 Februari 2024. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
